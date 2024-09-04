Терапевт Драпкина: раннее облысение у мужчин может говорить о склонности к заболеванию сердца

«Раннее облысение, до 40 лет, у мужчин связано с высоким риском развития ишемической болезни сердца. Это научно доказанный факт», - констатировала медик.

Раннее облысение у мужчин часто передается по наследству, а также бывает обусловлено изменение уровня гормона тестостерона в их организме. Кроме того, на обильное выпадение волос у сильного пола влияют такие факторы как стресс, курение, злоупотребление алкоголем, дефицитные состояния (в частности, дефициты витаминов, железа, цинка).Но также раннее облысение у мужчин может говорить о склонности к заболеванию сердца – на данный факт терапевт Драпкина указала в комментарии порталу «Доктор Питер».Драпкина отметила, что мужчинам, заметившим у себя в этом возрасте усиленное выпадение волос, следует внимательнее наблюдать за своим организмом – возможно, они заметят и другие признаки сердечного неблагополучия. Таким мужчинам следует чаще проходить профилактические медицинские осмотры, подчеркнула терапевт.Другие советы врача мужчинам с ранним облысением: им следует нормализовать свой режим питания и сна, уделять время физической активности, а также исключить из своего образа жизни вредные привычки.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках больного сердца

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