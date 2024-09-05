Врач Лаврова: чувство распирания в животе после еды может говорить об избыточном росте бактерий

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вздутие живота

Врач-гастроэнтеролог Любовь Лаврова рассказала, как проявляется СИБР – синдром избыточного бактериального роста в кишечнике.

Врач Лаврова сообщила, что жалобы людей на неприятное чувство распирания в животе после еды могут объясняться его вздутием, которое в свою очередь обуславливается избытком бактерий, скапливаемых в тонком кишечнике. Такой бактериальный дисбаланс известен в медицине как СИБР.

«При синдроме избыточного бактериального роста в тонкой кишке самая частая жалоба пациентов – вздутие живота из-за образования газов в кишечнике. Это ощущается как распирание в животе, его увеличение, обычно возникающее после еды, особенно после завтрака», - уточнила Лаврова в разговоре с «Газетой.Ru».

Медик добавила, что дискомфортное ощущение или болезненность сосредотачивается в местах изгибов кишечника, — с левой и правой сторон торса под ребрами. Такой дискомфорт может усиливаться, когда необходимо нагнутся. Многих людей пугают эти проявления: им кажется, что возникают проблемы с печенью или панкреатит. Но их боли – это следствие растяжения кишечных стенок, вызываемого газами, которые активно продуцируются множеством бактерий.

Лаврова перечислила другие симптомы, возникающие из-за СИБР:
  • Тошнота;
  • Неприятный запах изо рта;
  • Частый жидкий стул с крайне неприятным запахом;
  • Изменение цвета стула, в котором присутствуют непереваренные кусочки пищи;
  • Гастроколитический рефлекс: необходимость опорожняться после каждого приема пищи;
  • Постоянные монотонные боли в животе;
  • Изжога;
  • Частая отрыжка;
  • Горький привкус во рту.
Врач подчеркнула, что СИБР необходимо лечить, поэтому с его симптомами нужно обращаться к специалистам. При его развитии пищеварительный тракт перестает нормально переваривать пищу и усваивать питательные вещества.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что расстройство стула является одним из первых сигналов о развитии рака кишечника.

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Любовь Лаврова
Любовь Лаврова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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