«Таких лекарств нет»: врач Гаглошвили ответил, могут ли статины очистить сосуды от бляшек

«Если вам кто-то говорит, что есть чудо-лекарство или чудо-БАД, которые рассасывают бляшки, не верьте – это абсолютная ложь», - заявил врач-кардиолог.

«Мы назначаем статины не для рассасывания бляшек, главное – остановить их рост, стабилизировать, чтобы они не разорвались в тот или иной момент и не привели к инфаркту и инсульту», - рассказал врач.

Бляшки, которые могут возникать на внутренних стенках сосудов, – это образования, состоящие из холестерина и других жировых компонентов, воспаленных клеток и кальция. Их появление является признаком такой сосудистой патологии как атеросклероз. Такие бляшки могут увеличиваться, затрудняя или блокируя течение крови. Их разрастание говорит о том, что человек становится подвержен инфарктам и инсультам.Многие люди прибегают к разным средствам в попытках очистить сосуды от бляшек, но кардиолог Гаглошвили констатировал: избавиться от этих образований – если они уже образовались в сосудах, – невозможно.Отвечая на вопрос, могут ли статины очистить сосуды от бляшек, Тамаз Гаглошвили повторил: нет, не могут.Тем не менее, именно статины назначают пациентам, у которых выявляют повышенный холестерин, а также атеросклеротические бляшки. Гаглошвили уточнил: главная цель терапии статинами – не рассасывание бляшек, а недопущение сердечно-сосудистых катастроф.Он подчеркнул, что данные препараты должны назначаться строго лечащим специалистом, который хорошо осведомлен об особенностях здоровья своего пациента и может оценить для него риск от приема статинов. Если риск от приема статинов превышает потенциальную пользу, назначать их нельзя, резюмировал кардиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал об опасных причинах появления расширенных вен на животе

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