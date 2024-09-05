«Голова медузы»: врач Чернова назвала опасные причины появления расширенных вен на животе
Врач-гастроэнетеролог Ольга Чернова: термином «голова медузы» обозначаются возникающие на животе расширенные венозные сосуды.
Врач Чернова рассказала об особенностях такой патологии как «голова медузы», при которой на брюшной стенке появляются выпирающие сосуды.
«Это обозначение дается расширенным венозным сосудам на животе. Они имеют извитую форму, выступают над поверхностью кожи и напоминают мифическое существо со змеями вместо волос», - поделилась медик с порталом «Доктор Питер».
Чернова объяснила, что подобное разрастание венозной сети в области живота возникает вследствие портальной гипертензии. Этот вид гипертензии развивается в связи с повышенным давлением в воротной вене, по которой кровь поступает в печень из желудка, селезенки, кишечника, поджелудочной железы. Так как нормальная транспортировка кровотока нарушается, возникает застой крови. Чтобы дать ей возможность течь, организм включает компенсаторные механизмы, приводящие к дополнительному росту и увеличению вен.
Появление на животе таких вздутых или расширенных вен является знаком того, что в работе печени или сосудистой системы произошли неблагоприятные изменения, подчеркнула медик.
Чернова назвала конкретные опасные причины появления «головы медузы»:
- хроническое воспаление печени;
- злоупотребление алкоголем;
- гепатиты С и В;
- жировой гепатоз (ожирение печени);
- застой желчи;
- злокачественные новообразования в печени;
- тромбоз;
- патологии сердечно-сосудистой системы;
- фиброз печени;
- цирроз.
«Если вы заметили такое расширение вен передней брюшной стенки — «голову медузы», обязательно надо обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Самому убрать такое расширение нельзя. Более того, самолечение может привести к непоправимым последствиям», - предупредила специалист.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Чернова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук
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