«Голова медузы»: врач Чернова назвала опасные причины появления расширенных вен на животе

«Это обозначение дается расширенным венозным сосудам на животе. Они имеют извитую форму, выступают над поверхностью кожи и напоминают мифическое существо со змеями вместо волос», - поделилась медик с порталом «Доктор Питер».

хроническое воспаление печени;

злоупотребление алкоголем;

гепатиты С и В;

жировой гепатоз (ожирение печени);

застой желчи;

злокачественные новообразования в печени;

тромбоз;

патологии сердечно-сосудистой системы;

фиброз печени;

цирроз.

«Если вы заметили такое расширение вен передней брюшной стенки — «голову медузы», обязательно надо обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Самому убрать такое расширение нельзя. Более того, самолечение может привести к непоправимым последствиям», - предупредила специалист.

Врач Чернова рассказала об особенностях такой патологии как «голова медузы», при которой на брюшной стенке появляются выпирающие сосуды.Чернова объяснила, что подобное разрастание венозной сети в области живота возникает вследствие портальной гипертензии. Этот вид гипертензии развивается в связи с повышенным давлением в воротной вене, по которой кровь поступает в печень из желудка, селезенки, кишечника, поджелудочной железы. Так как нормальная транспортировка кровотока нарушается, возникает застой крови. Чтобы дать ей возможность течь, организм включает компенсаторные механизмы, приводящие к дополнительному росту и увеличению вен.Появление на животе таких вздутых или расширенных вен является знаком того, что в работе печени или сосудистой системы произошли неблагоприятные изменения, подчеркнула медик.Чернова назвала конкретные опасные причины появления «головы медузы»:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться атеросклероз кровеносных сосудов.

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