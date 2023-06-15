Кардиолог Гаглошвили: холодные конечности указывают на атеросклероз в старшем возрасте

«В 99% случаев, если речь идет о молодых людях, холодные руки и холодные ноги являются нормой», - проинформировал специалист.

«Холодные ноги могут говорить также о синдроме Рейно. Это достаточно редкие патологии», - добавил Тамаз Гаглошвили

Многие люди жалуются на постоянно холодные руки и ноги. По данным «Правда.ру», кардиолог Гаглошвили назвал холодные конечности нормальным явлением в молодом возрасте.Что касается людей более взрослых поколений, то у них постоянное охлаждение рук и ног, повышенная зябкость с большой вероятностью указывают на атеросклероз. Особенно значителен его риск у курильщиков.Атеросклероз подразумевает размножение в артериях бляшек, состоящих их жировых компонентов, холестерина, кальция. Разрастаясь во внутренних полостях, эти образования негативно влияют на кровоток, идущий через артерии. Атеросклеротические бляшки являются одной из ведущих причин развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты.До этого терапевтом Тамарой Ильинской были названы патологические причины постоянно холодных рук. Врач отмечала, что такой проблеме бывают подвержены люди с тревожностью и стрессом, а также гипотоники. Также она может указывать на нарушения, связанные с гормональным дисбалансом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эндокринологом Александром Юрочкиным были названы заболевания , при которых слоятся и ломаются ногти.

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