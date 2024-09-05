Кашель и высыпания на коже: врач Зарубина назвала нетипичные признаки болезней ЖКТ

«Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, такие как язва желудка или двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит или обострение хронического панкреатита нередко протекают с болевым синдромом в грудном отделе позвоночника», - предупредила специалист.

«Снижение уровня гемоглобина и железа в крови может быть связано со скрытой кровопотерей из верхних или нижних отделов ЖКТ или с нарушением всасывания в тонкой кишке», - уточнила Евгения Зарубина.

Врач Зарубина сообщила в интервью « Известиям », что заболевания желудочно-кишечного тракта не всегда проявляются очевидными симптомами. В частности, отметила она, такими нетипичными признаками болезней ЖКТ могут быть ощущение кома в горле, кашель после еды, частые обострения хронического тонзиллита, ощущение слизи в горле. По словам медика, подобным образом может проявляться ларингофарингеальный рефлюкс, при котором содержимое желудка забрасывается в пищевод, а затем попадает в глотку и гортань, раздражая их слизистую ткань.Также нетипичным признаком болезней ЖКТ врач Зарубина назвала боли, возникающие в грудном отделе позвоночника.Другой неспецифический симптом неблагополучия ЖКТ – проблемы с кожей: у человека могут возникать высыпания, зуд и раздражения, напоминающие аллергическую реакцию. Если с такими проблемами пациент обратится к дерматовенерологу или аллергологу, но их лечение окажется неэффективным, ему следует проконсультироваться с гастроэнтерологом, посоветовала специалист.Кроме того, признаком заболевания желудочно-кишечного тракта может оказаться анемия, ассоциированная с дефицитом железа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чувство распирания в животе после еды может говорить об избыточном росте бактерий в тонком кишечнике – данная патология известна как СИБР.

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