Открывать окно на ночь: врач Кондрахин назвал простой способ профилактики сезонных инфекций

«Самым простым способом профилактики гриппа и других вирусных заболеваний является проветривание помещений, Если спать с открытым окном, можно закалить организм благодаря низким температурам», - объяснил Кондрахин.

«При низких температурах наш организм закаляется, и когда наступят настоящие морозы, он будет не так сильно воспринимать прохладу. Это поможет не заболеть», - уточнил терапевт.

Врач Кондрахин назвал в комментарии для NEWS.ru простой способ профилактики сезонных инфекций. Таким способом, по его словам, является тщательное проветривание помещений.В частности, медик рекомендует попробовать открывать окно на ночь.Он пояснил, что открывать окна летом, когда стоят душные ночи, – неэффективно. Но с наступлением осени климатическая картина меняется: даже если в дневное время еще держится тепло, ночью оно уже сменяется ощутимой прохладой, и воздух становится гораздо более свежим.Кондрахин добавил, что не стоит в попытках профилактики простуд, гриппа и других ОРВИ пить витамины. Мнение о том, что витамины помогают поддерживать иммунитет, врач назвал заблуждением. Он констатировал, что прием подобных добавок имеет смысл, если человек тяжело переболел и заметно ослабел за время свой болезни. Впрок витамины не работают, в этом случае они просто проходят через ЖКТ и выводятся из кишечника, добавил эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в этом сезоне может помочь защититься от заражения COVID-19

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