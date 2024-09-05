Открывать окно на ночь: врач Кондрахин назвал простой способ профилактики сезонных инфекций
Врач-терапевт Андрей Кондрахин: одним из самых простых способов повысить свою защиту от ОРВИ является проветривание.
Врач Кондрахин назвал в комментарии для NEWS.ru простой способ профилактики сезонных инфекций. Таким способом, по его словам, является тщательное проветривание помещений.
В частности, медик рекомендует попробовать открывать окно на ночь.
«Самым простым способом профилактики гриппа и других вирусных заболеваний является проветривание помещений, Если спать с открытым окном, можно закалить организм благодаря низким температурам», - объяснил Кондрахин.
Он пояснил, что открывать окна летом, когда стоят душные ночи, – неэффективно. Но с наступлением осени климатическая картина меняется: даже если в дневное время еще держится тепло, ночью оно уже сменяется ощутимой прохладой, и воздух становится гораздо более свежим.
«При низких температурах наш организм закаляется, и когда наступят настоящие морозы, он будет не так сильно воспринимать прохладу. Это поможет не заболеть», - уточнил терапевт.
Кондрахин добавил, что не стоит в попытках профилактики простуд, гриппа и других ОРВИ пить витамины. Мнение о том, что витамины помогают поддерживать иммунитет, врач назвал заблуждением. Он констатировал, что прием подобных добавок имеет смысл, если человек тяжело переболел и заметно ослабел за время свой болезни. Впрок витамины не работают, в этом случае они просто проходят через ЖКТ и выводятся из кишечника, добавил эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в этом сезоне может помочь защититься от заражения COVID-19.
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Андрей Кондрахин
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