Открывать окно на ночь: врач Кондрахин назвал простой способ профилактики сезонных инфекций

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окно

Врач-терапевт Андрей Кондрахин: одним из самых простых способов повысить свою защиту от ОРВИ является проветривание.

Врач Кондрахин назвал в комментарии для NEWS.ru простой способ профилактики сезонных инфекций. Таким способом, по его словам, является тщательное проветривание помещений.

В частности, медик рекомендует попробовать открывать окно на ночь.

«Самым простым способом профилактики гриппа и других вирусных заболеваний является проветривание помещений, Если спать с открытым окном, можно закалить организм благодаря низким температурам», - объяснил Кондрахин.

Он пояснил, что открывать окна летом, когда стоят душные ночи, – неэффективно. Но с наступлением осени климатическая картина меняется: даже если в дневное время еще держится тепло, ночью оно уже сменяется ощутимой прохладой, и воздух становится гораздо более свежим.

«При низких температурах наш организм закаляется, и когда наступят настоящие морозы, он будет не так сильно воспринимать прохладу. Это поможет не заболеть», - уточнил терапевт.

Кондрахин добавил, что не стоит в попытках профилактики простуд, гриппа и других ОРВИ пить витамины. Мнение о том, что витамины помогают поддерживать иммунитет, врач назвал заблуждением. Он констатировал, что прием подобных добавок имеет смысл, если человек тяжело переболел и заметно ослабел за время свой болезни. Впрок витамины не работают, в этом случае они просто проходят через ЖКТ и выводятся из кишечника, добавил эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в этом сезоне может помочь защититься от заражения COVID-19.

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Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : профилактика заболеваний, сезонные инфекции, Андрей Кондрахин