«Перемежающаяся хромота»: врач Драпкина рассказала, как узнать атеросклероз по боли в ногах

«Перемежающаяся хромота — сильная боль в икроножных мышцах, появляющаяся после физической нагрузки и уменьшающаяся после отдыха, — это частый признак атеросклеротического поражения артерий ног», - констатировала Оксана Драпкина.

Атеросклероз представляет собой заболевание сосудов, при котором в них появляются бляшки – жировые отложения, состоящие преимущественно из холестерина. У человека с атеросклерозом может не быть никаких симптомов на протяжении десятилетий, пока сосуд, в котором стала расти бляшка, не сузится или не заблокируется настолько, что случится инфаркт или инсульт, сообщил «Доктор Питер».Но также организм может подавать сигналы о том, что в его сосудах формируются атеросклеротические бляшки. Например, таким сигналом могут быть ксантомы – желтоватые жировые комочки на веках глаз. Кроме того, узнать атеросклероз можно по боли в ногах и по такой проблеме как перемежающаяся хромота, об этом рассказала врач Оксана Драпкина.Профессор Драпкина отметила, что холестериновые отложения нередко возникают в артериях ног. Когда они разрастаются и становятся достаточно крупными, чтобы мешать прохождению крови, человек начинает ощущать дискомфорт и болезненность во время ходьбы или бега. В результате ходить или бегать он начинает с периодическими остановками, которые вынужден делать, чтобы возникающая в ногах боль стихала.Медик посоветовала обязательно обращаться к специалистам и обследовать сосуды ног, если возникает такая проблема. Нелеченый атеросклероз может стать причиной инфаркта миокарда или инсульта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими еще симптомами может проявляться атеросклероз

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