Высокий холестерин: врачи называют ранний симптом бляшек в разных частях тела
Когда в артериях формируются холестериновые бляшки, может возникать заболевание периферических артерий (ЗПА), и его признаки могут проявляться на разных частях тела.
Национальная служба здравоохранения Великобритания (NHS) констатирует, что ЗПА является распространенным заболеванием, при котором скопившиеся жировые отложения в артериях – бляшки – ограничивают кровоснабжение. Подобные жировые отложения состоят из холестерина и «других отходов», отмечают специалисты.
По словам врачей,
«в некоторых случаях признаки ЗПА могут проявляться в разных частях тела: икрах, ягодицах или бедрах».
Медики из Кливлендской клиники также называют симптомы, возникающие в этих частях тела.
«Боль или дискомфорт в ногах являются распространенным симптомом ЗПА. Вы также можете чувствовать слабость или усталость во время ходьбы. Пораженные части ноги могут включать икры, бедра или ягодицы», - говорят они.
Также «говорящим» симптомом заболевания периферических артерий, возникающего из-за высокого холестерина, является так называемая перемежающаяся хромота, которой человек подвергается из-за боли или судорог в ногах, развивающихся во время активности.
«Симптомы перемежающейся хромоты могут включать онемение, слабость, тяжесть или усталость в мышцах ног, усиливающиеся при ходьбе и проходящие в состоянии покоя».
Признаком «далеко зашедшей ЗПА» врачи называют жгучую или ноющую боль в стопах и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, в положении лежа.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на опасно повышенный холестерин указывают некоторые проблемы с осанкой и ходьбой.
Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)
Здоровье
крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд
Оставить комментарий