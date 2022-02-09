Высокий холестерин: врачи называют ранний симптом бляшек в разных частях тела

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боль в ноге

Когда в артериях формируются холестериновые бляшки, может возникать заболевание периферических артерий (ЗПА), и его признаки могут проявляться на разных частях тела.

Национальная служба здравоохранения Великобритания (NHS) констатирует, что ЗПА является распространенным заболеванием, при котором скопившиеся жировые отложения в артериях – бляшки – ограничивают кровоснабжение. Подобные жировые отложения состоят из холестерина и «других отходов», отмечают специалисты.

По словам врачей,

«в некоторых случаях признаки ЗПА могут проявляться в разных частях тела: икрах, ягодицах или бедрах».

Медики из Кливлендской клиники также называют симптомы, возникающие в этих частях тела.

«Боль или дискомфорт в ногах являются распространенным симптомом ЗПА. Вы также можете чувствовать слабость или усталость во время ходьбы. Пораженные части ноги могут включать икры, бедра или ягодицы», - говорят они.

Также «говорящим» симптомом заболевания периферических артерий, возникающего из-за высокого холестерина, является так называемая перемежающаяся хромота, которой человек подвергается из-за боли или судорог в ногах, развивающихся во время активности.

«Симптомы перемежающейся хромоты могут включать онемение, слабость, тяжесть или усталость в мышцах ног, усиливающиеся при ходьбе и проходящие в состоянии покоя».

Признаком «далеко зашедшей ЗПА» врачи называют жгучую или ноющую боль в стопах и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, в положении лежа.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на опасно повышенный холестерин указывают некоторые проблемы с осанкой и ходьбой.

Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)

Здоровье

крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд

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