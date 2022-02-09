Высокий холестерин: врачи называют ранний симптом бляшек в разных частях тела

«в некоторых случаях признаки ЗПА могут проявляться в разных частях тела: икрах, ягодицах или бедрах».

«Боль или дискомфорт в ногах являются распространенным симптомом ЗПА. Вы также можете чувствовать слабость или усталость во время ходьбы. Пораженные части ноги могут включать икры, бедра или ягодицы», - говорят они.

«Симптомы перемежающейся хромоты могут включать онемение, слабость, тяжесть или усталость в мышцах ног, усиливающиеся при ходьбе и проходящие в состоянии покоя».