Недосып и стресс: кардиолог назвала самые опасные для сердца факторы образа жизни

«Если у родителей или других близких родственников диагностировались гипертония, инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца и другие патологии в молодом возрасте, необходимо постоянно контролировать свое состояние здоровья», - подчеркнула кардиолог.

Недосып;

Частые стрессы;

Переутомление из-за отсутствия баланса между работой и отдыхом;

Нерациональное питание;

Курение;

Злоупотребление алкоголем;

Отсутствие адекватных физических нагрузок;

Лишний вес.

«Рекомендую вводить в свой повседневный распорядок дня физическую нагрузку — утреннюю зарядку, пешие прогулки, плавание. Это не только будет держать в тонусе сердечно-сосудистую систему, но и повысит в крови уровень гормона хорошего настроения — серотонина», - констатировала специалист.

Кардиолог Бонадыкова напомнила в комментарии « Ленте.ру », что именно сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующую позицию в статистике причин смертности. Медик отметила, что в некоторых случаях болезни сердца возникают из-за причин, которые трудно контролировать: к ним, например, относятся возраст (у мужчин – после 55 лет, у женщин – после 65 лет) или наследственная предрасположенность.В то же время врач обратила внимание на то, что главной причиной появления сердечно-сосудистых патологий является не «плохая» наследственность или старение, а образ жизни, при котором сердце и сосуды человека постоянно подвергаются испытанию на прочность.Кардиолог Бонадыкова назвала самые опасные для сердца факторы образа жизни:Медик посоветовала россиянам внимательно следить за тем, в каком объеме физическая активность присутствует в их повседневной жизни.Кроме того, добавила Бонадыкова, для сохранения хорошего сердечного здоровья необходимо контролировать количество соли и сахара, употребляемых в пищу, а также следить за своим артериальным давлением и проходить профилактические медосмотры, знать показатели ЭКГ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что становится причинами инфарктов в молодом возрасте , на них указал врач Александр Мясников.

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