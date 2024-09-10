Недосып и стресс: кардиолог назвала самые опасные для сердца факторы образа жизни
Кардиолог Валерия Бонадыкова: причиной болезней сердца у людей сегодня все чаще становится нездоровый образ жизни.
Кардиолог Бонадыкова напомнила в комментарии «Ленте.ру», что именно сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующую позицию в статистике причин смертности. Медик отметила, что в некоторых случаях болезни сердца возникают из-за причин, которые трудно контролировать: к ним, например, относятся возраст (у мужчин – после 55 лет, у женщин – после 65 лет) или наследственная предрасположенность.
«Если у родителей или других близких родственников диагностировались гипертония, инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца и другие патологии в молодом возрасте, необходимо постоянно контролировать свое состояние здоровья», - подчеркнула кардиолог.
В то же время врач обратила внимание на то, что главной причиной появления сердечно-сосудистых патологий является не «плохая» наследственность или старение, а образ жизни, при котором сердце и сосуды человека постоянно подвергаются испытанию на прочность.
Кардиолог Бонадыкова назвала самые опасные для сердца факторы образа жизни:
- Недосып;
- Частые стрессы;
- Переутомление из-за отсутствия баланса между работой и отдыхом;
- Нерациональное питание;
- Курение;
- Злоупотребление алкоголем;
- Отсутствие адекватных физических нагрузок;
- Лишний вес.
«Рекомендую вводить в свой повседневный распорядок дня физическую нагрузку — утреннюю зарядку, пешие прогулки, плавание. Это не только будет держать в тонусе сердечно-сосудистую систему, но и повысит в крови уровень гормона хорошего настроения — серотонина», - констатировала специалист.
Кроме того, добавила Бонадыкова, для сохранения хорошего сердечного здоровья необходимо контролировать количество соли и сахара, употребляемых в пищу, а также следить за своим артериальным давлением и проходить профилактические медосмотры, знать показатели ЭКГ.
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Валерия Бонадыкова
Здоровье
врач-кардиолог, функциональный диагност
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