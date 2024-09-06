Ранняя гипертония: врач Мясников прокомментировал инсульты и инфаркты у молодых

«Сегодня (у молодых) гаджеты, сидение перед экраном, отсутствие движения, высококалорийная еда. Отсюда и гипертония, которая также является фактором риска развития атеросклероза», - подчеркнул известный медик.

На съемках своей программы о здоровье врач Мясников прокомментировал возникающие у молодых поколений те сердечно-сосудистые патологии, которые еще не так давно считались исключительно возрастным явлением. Он обратила внимание на то, что сегодня молодые люди, которым еще не исполнилось 20 лет, могут страдать от ранней гипертонии, тромбозов, атеросклероза, сосудистых спазмов или стеноза сердечных артерий – все эти нарушения могут быть предвестниками инфарктов и инсультов.Отвечая на вопрос, почему подобные отклонения возникают в молодом возрасте, Александр Мясников назвал ряд причин. В частности, такой причиной может быть антифосфолипидный синдром – аутоиммунная патология, при которой иммунная система самого организма уничтожает клеточные структуры. Ее последствиями становятся тромбозы, сердечная недостаточность, и такую патологию не всегда своевременно выявляют. Если у человека она не диагностируется, и он не принимает препараты, то риск инфаркта или инсульта для него возрастает уже в молодости.Что касается ранней гипертонии, Мясников отметил: сегодня эта медицинская проблема у молодых чаще всего бывает обусловлена нездоровым образом жизни.Также, добавил Мясников, для современных молодых людей актуальная проблема воспаления. Не в последнюю очередь его причиной становятся употребляемые ими переработанные продукты, которые «будоражат» кишечный микробиом и ведут к активизации маркеров воспаления.Кроме того, с молодеющими болезнями сердца и сосудов врач связал отказ родителей от вакцинации своих детей и нежелание их закалять. В результате дети подвергаются повторным вирусным заболеваниям, что, по словам Мясникова, является путем к воспалению сосудов и их дальнейшему изменению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может проявляться атеросклероз

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