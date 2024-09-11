Опасно ли это для жизни? Кардиолог объяснил, что на самом деле происходит при отмене статинов

«Перестанете пить лекарство — у вас повысится холестерин до тех значений, которые были до приема статинов. После отмены препаратов его уровень повысится в течение двух-трех недель», - уточнил медик, что на самом деле происходит при отмене статинов.

«Статины назначаются пациентам с высоким уровнем холестерина, у которых есть факторы риска – сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гипертония. Решение о назначении препаратов принимает исключительно врач, изучив состояние пациента, его историю болезни и наличие хронических заболеваний, а также индивидуальные риски и противопоказания. Принимать статины следует регулярно и постоянно, без перерывов, под наблюдением врача», - резюмировал кардиолог.

Такие лекарства как статины назначаются людям с высоким уровнем холестерина в крови и наличием атеросклеротических бляшек в артериях. Они блокируют выработку фермента, который активизирует синтез холестерина печенью. В результате снижается его уровень, ограничивается рост существующих бляшек и предотвращается появление новых.Нередко случается, что человек, который принимал какое-то время статины, прекращает их прием, замечая в своем самочувствии явные улучшения. Многие пациенты делают это, полагая, что постоянно принимать лекарства вредно.Кардиолог Гаглошвили объяснил, насколько такое решение опасно ли это для жизни.Гаглошвили подчеркнул, что увеличение уровня холестерина повышает для человека риск инфарктов и инсультов – именно для его минимизации статины и назначают. Кардиолог обратил внимание на то, что при имеющихся показаниях к приему статинов нормализовать холестерин нелекарственными способами пациент не сможет – этому не поможет даже строгое соблюдение диеты. По его словам, правильное питание является лишь дополнением к приему препаратов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает избежать образования тромбов в артериях и венах.

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