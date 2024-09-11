Опасно ли это для жизни? Кардиолог объяснил, что на самом деле происходит при отмене статинов

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прием лекарств

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили: самостоятельно отменяя назначенные ему статины, пациент увеличивает свой риск пострадать от инфаркта или инсульта.

Такие лекарства как статины назначаются людям с высоким уровнем холестерина в крови и наличием атеросклеротических бляшек в артериях. Они блокируют выработку фермента, который активизирует синтез холестерина печенью. В результате снижается его уровень, ограничивается рост существующих бляшек и предотвращается появление новых.

Нередко случается, что человек, который принимал какое-то время статины, прекращает их прием, замечая в своем самочувствии явные улучшения. Многие пациенты делают это, полагая, что постоянно принимать лекарства вредно.

Кардиолог Гаглошвили объяснил, насколько такое решение опасно ли это для жизни.

«Перестанете пить лекарство — у вас повысится холестерин до тех значений, которые были до приема статинов. После отмены препаратов его уровень повысится в течение двух-трех недель», - уточнил медик, что на самом деле происходит при отмене статинов.

Гаглошвили подчеркнул, что увеличение уровня холестерина повышает для человека риск инфарктов и инсультов – именно для его минимизации статины и назначают. Кардиолог обратил внимание на то, что при имеющихся показаниях к приему статинов нормализовать холестерин нелекарственными способами пациент не сможет – этому не поможет даже строгое соблюдение диеты. По его словам, правильное питание является лишь дополнением к приему препаратов.

«Статины назначаются пациентам с высоким уровнем холестерина, у которых есть факторы риска – сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гипертония. Решение о назначении препаратов принимает исключительно врач, изучив состояние пациента, его историю болезни и наличие хронических заболеваний, а также индивидуальные риски и противопоказания. Принимать статины следует регулярно и постоянно, без перерывов, под наблюдением врача», - резюмировал кардиолог.

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Тамаз Гаглошвили
Тамаз Гаглошвили
Здоровье
врач-кардиолог, терапевт
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