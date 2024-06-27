Кардиолог Утин: прием статинов продлевает жизнь людям с диабетом

«При диабете принимать лекарства для снижения уровня холестерина не только неопасно, но и необходимо для продления жизни», - констатировал Алексей Утин в своем Telegram-канале.

«Статины повышают уровень сахара в крови, это действительно так, но такое повышение очень незначительное», - подчеркнул врач-кардиолог.

Обычно назначение таких лекарств как статины подразумевает лечение сердечно-сосудистых заболеваний, но кардиолог Утин уточнил: использовать такие препараты следует не только сердечникам, но и диабетикам. Более того, подчеркнул врач, прием статинов продлевает жизнь людям с диабетом.Кардиолог напомнил, что сердечные патологии являются типичным осложнением сахарного диабета – инсультам и инфарктам диабетики подвергаются в четыре-семь раз чаще, чем люди без диабета. В то же время многие пациенты диабетом бояться пить статины, зная, что эти препараты могут повышать уровень сахара.Апеллируя к исследовательским данным, Утин проинформировал, что прием того же аторвастатина при сахарном диабете 2 на 40% снижает риски инфаркта и инсульта. В свою очередь при отказе от статинов вероятность сердечно-сосудистых проблем для диабетика возрастает на 30%, предупредил врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что жирный рацион с ограничением углеводов был назван учеными эффективным методом снижения уровня сахара в крови

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