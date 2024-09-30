Риск диабета или рака: врач Мясников предупредил о вреде сахарозаменителей

«Эти вещества сейчас находятся в так называемой красной зоне. Сахарозаменители вредны для организма, хоть и менее калорийны чем натуральный сахар. Они, например, способны вызывать диабет второго типа», - отметил доктор Мясников.

Врач Мясников ответил, могут ли сахарозаменители вести к диабету второго типа. Известный российский медик заявил: да, такие заменители повышают риск развития этого опасного заболевания.Он рассказал, что французские ученые проводили исследование, результаты которого публиковал журнал Plos Medicine. Изучив данные о состоянии здоровья и привычках 103 тысяч человек, специалисты установили, что у людей, употреблявших много искусственных подсластителей (особенно аспартама и ацесульфама калия), были повышены риски опасных заболеваний вплоть до рака. Подобный эффект сахарозаменителей ученые связывают с их негативным воздействием на кишечную микрофлору.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить организму овсянка

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