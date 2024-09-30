«Может приводить к резким скачкам уровня сахара»: доцент Быстров назвал минусы овсянки

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овсянка

Доцент кафедры индустрии питания Дмитрий Быстров предупредил о способности овсянки вредить организму.

Быстров рассказал, кому потенциально опасно есть овсяную кашу. Он отметил, что из-за насыщенности клетчаткой у некоторых людей овсянка способна провоцировать нарушения в процессах пищеварения и в работе ЖКТ. Если имеются СРК (синдром раздраженного кишечника), повышенная чувствительность к овсу, хронические заболевания пищеварительного тракта, овсянку нужно употреблять с осторожностью, в идеале – после консультации с врачом.

Также доцент Быстров назвал другой минус овсянки – это ее негативное влияние на концентрацию глюкозы в крови.

«Значительное количество углеводов в овсяной крупе может приводить к резким скачкам уровня сахара в крови и, как следствие, к проблемам с контролем глюкозы. Людям с диабетом и другими нарушениями обмена веществ должны следить за ее количеством», - посоветовал эксперт, говоря с РИА Новости.

Он обратил внимание н то, что в составе овсянки имеется фитиновая кислота, препятствующая усвоению кальция, магния, железа, цинка – микроэлементов, крайне важных для слаженной работы иммунной системы и хорошего здоровья. Слишком частое употребление блюд из нее чревато возникновением их дефицита.

«У некоторых людей овсянка может вызывать индивидуальные аллергические реакции — кожные высыпания, зуд, отек и даже анафилактический шок в особо тяжелых случаях», - подчеркнул эксперт.

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Дмитрий Быстров
Дмитрий Быстров
ЗОЖ
доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ
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