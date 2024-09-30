«Может приводить к резким скачкам уровня сахара»: доцент Быстров назвал минусы овсянки

«Значительное количество углеводов в овсяной крупе может приводить к резким скачкам уровня сахара в крови и, как следствие, к проблемам с контролем глюкозы. Людям с диабетом и другими нарушениями обмена веществ должны следить за ее количеством», - посоветовал эксперт, говоря с РИА Новости

«У некоторых людей овсянка может вызывать индивидуальные аллергические реакции — кожные высыпания, зуд, отек и даже анафилактический шок в особо тяжелых случаях», - подчеркнул эксперт.

Быстров рассказал, кому потенциально опасно есть овсяную кашу. Он отметил, что из-за насыщенности клетчаткой у некоторых людей овсянка способна провоцировать нарушения в процессах пищеварения и в работе ЖКТ. Если имеются СРК (синдром раздраженного кишечника), повышенная чувствительность к овсу, хронические заболевания пищеварительного тракта, овсянку нужно употреблять с осторожностью, в идеале – после консультации с врачом.Также доцент Быстров назвал другой минус овсянки – это ее негативное влияние на концентрацию глюкозы в крови.Он обратил внимание н то, что в составе овсянки имеется фитиновая кислота, препятствующая усвоению кальция, магния, железа, цинка – микроэлементов, крайне важных для слаженной работы иммунной системы и хорошего здоровья. Слишком частое употребление блюд из нее чревато возникновением их дефицита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что красное мясо по-разному влияет на организм до 40 лет и в более позднем возрасте.

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