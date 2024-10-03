Онколог Басанов: у рака кишечника есть 4 стадии, каждая имеет свои признаки

«На ранних стадиях симптомы малозаметны — чередование диареи и запоров, анемия, дискомфорт в животе. По мере прогрессирования появляются боль при дефекации, кровь в стуле, тошнота и рвота», - рассказал Басанов.

Врачи говорят о раке кишечника, когда в слизистой ткани кишечного тракта возникает и растет злокачественная опухоль, обычно это происходит на участках толстой и прямой кишки. Онколог Басанов отметил в комментарии РИАМО, что у колоректального рака есть 4 стадии, и каждая имеет свои признаки.Врач подчеркнул, что самым эффективным лечение этого заболевания бывает в случаях раннего выявления опухоли. Проблема в том, что специфических признаков у начального этапа болезни не существует.Онколог обратил внимание на то, что вероятность возникновения рака кишечника увеличивается при некоторых факторах. К ним относятся имеющиеся у людей хронические воспалительные заболевания и полипы в кишечнике, наследственность, ожирение и малоподвижность, сидячий образ жизни. Наиболее действенной профилактикой этого заболевания врач назвал правильное питание с достаточным потребление клетчатки и пробиотиков, лечение воспалений, а также регулярные профилактические проверки и обследования после 45 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о тех особенностях питания , которые снижают риск появления рака кишечника.

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