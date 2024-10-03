Педиатр Кайсина: лейкоз на ранней стадии можно перепутать с ОРВИ
Педиатр Екатерина Кайсина поделилась рекомендациями о том, как узнать лейкоз – рак кроветворной системы.
Врач напомнила, что развитие лейкоза сопряжено со сбоем в работе костного мозга, который перестает производить здоровые клетки крови. Для успешного лечения этого злокачественного заболевания очень важна ранняя диагностика, подчеркнула Екатерина Кайсина.
Беседуя с «Известиями», педиатр сообщила, как распознать рак крови на ранней стадии. Медик отметила, что его начало может напоминать сезонные инфекции – ОРВИ, включая грипп.
«Лейкоз часто путают с гриппом и ОРВИ, железодефицитной анемией и другими видами анемий, системной красной волчанкой и другими аутоиммунными заболеваниями», - пояснила специалист.
Кайсина уточнила, что при перечисленных патологиях возникают схожие симптомы:
- Лихорадка;
- Слабость;
- Головокружение;
- Усталость;
- Повышенная утомляемость;
- Боли в мышцах;
- Ломота и боль в суставах.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы можно заметить при развитии рака кишечника.
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Екатерина Кайсина
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