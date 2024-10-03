Педиатр Кайсина: лейкоз на ранней стадии можно перепутать с ОРВИ

«Лейкоз часто путают с гриппом и ОРВИ, железодефицитной анемией и другими видами анемий, системной красной волчанкой и другими аутоиммунными заболеваниями», - пояснила специалист.

Лихорадка;

Слабость;

Головокружение;

Усталость;

Повышенная утомляемость;

Боли в мышцах;

Ломота и боль в суставах.

Врач напомнила, что развитие лейкоза сопряжено со сбоем в работе костного мозга, который перестает производить здоровые клетки крови. Для успешного лечения этого злокачественного заболевания очень важна ранняя диагностика, подчеркнула Екатерина Кайсина.Беседуя с «Известиями», педиатр сообщила, как распознать рак крови на ранней стадии. Медик отметила, что его начало может напоминать сезонные инфекции – ОРВИ, включая грипп.Кайсина уточнила, что при перечисленных патологиях возникают схожие симптомы:. По словам педиатра, на рак крови могут указывать бледная кожа и частые кровотечения из носа, десен, а также необъяснимые синяки, ночная потливость. Кроме того, для него характерны увеличенные лимфатические узлы в паху, подмышках и на шее.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы можно заметить при развитии рака кишечника.

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