Голоса в голове: психиатр Вилков пояснил, когда они слышны помимо шизофрении

«У здоровых людей голосов в голове быть не может. Обычно это признак тяжелого нарушения работы мозга, психического расстройства и нарушения восприятия действительности», - сказал эксперт.

«При развитии опухолей мозга или интоксикации психоактивными веществами слуховые галлюцинации возникают извне, то есть человек слышит голоса вокруг себя. При шизофрении посторонние звуки возникают внутри головы», - заявил Вилков.

Так называемые голоса в голове – это слуховые галлюцинации, которые часто возникают у пациентов с шизофренией у пациентов с шизофренией. Согласно научным данным, такое нарушение бывает следствием отклонений в работе нейронных цепей. Но подобные галлюцинации могут иметь место не только при шизофрении, об этом психиатр Вилков сообщил в комментарии «Вечерней Москве».Эксперт уточнил, что вышеназванные голоса неизменно являют патологическим признаком.Вилков пояснил, когда они слышны помимо шизофрении. По его словам, слуховые галлюцинации могут возникать при интоксикации психоактивными веществами или в случаях опухолей головного мозга. Психиатр добавил, что понять, когда слышимые человеком голоса сигнализируют о развитии шизофрении, а когда указывают на другие состояния, можно по некоторым нюансам.При возникновении слуховых галлюцинаций необходимо сразу же обратиться к психиатру, подчеркнул эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что первым заметным признаком болезни Альцгеймера может стать нарушение способности различать запахи

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