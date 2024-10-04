Голоса в голове: психиатр Вилков пояснил, когда они слышны помимо шизофрении
Психиатр Алексей Вилков: у здоровых людей голосов в голове не возникает.
Так называемые голоса в голове – это слуховые галлюцинации, которые часто возникают у пациентов с шизофренией у пациентов с шизофренией. Согласно научным данным, такое нарушение бывает следствием отклонений в работе нейронных цепей. Но подобные галлюцинации могут иметь место не только при шизофрении, об этом психиатр Вилков сообщил в комментарии «Вечерней Москве».
Эксперт уточнил, что вышеназванные голоса неизменно являют патологическим признаком.
«У здоровых людей голосов в голове быть не может. Обычно это признак тяжелого нарушения работы мозга, психического расстройства и нарушения восприятия действительности», - сказал эксперт.
Вилков пояснил, когда они слышны помимо шизофрении. По его словам, слуховые галлюцинации могут возникать при интоксикации психоактивными веществами или в случаях опухолей головного мозга. Психиатр добавил, что понять, когда слышимые человеком голоса сигнализируют о развитии шизофрении, а когда указывают на другие состояния, можно по некоторым нюансам.
«При развитии опухолей мозга или интоксикации психоактивными веществами слуховые галлюцинации возникают извне, то есть человек слышит голоса вокруг себя. При шизофрении посторонние звуки возникают внутри головы», - заявил Вилков.
При возникновении слуховых галлюцинаций необходимо сразу же обратиться к психиатру, подчеркнул эксперт.
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Алексей Вилков
Здоровье
психиатр, психотерапевт
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