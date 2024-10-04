«Значение имеют пищевые привычки»: доктор Попов назвал вызывающие и гасящие изжогу продукты

«В том, что возникает изжога, важное значение имеют пищевые привычки. Например, не рекомендуется пить воду, чай или кофе сразу после еды. Последний прием пищи за день должен быть не позднее, чем за два-три часа до отхода ко сну. Есть необходимо медленно, тщательно пережевывая пищу», - поделился эксперт.

Доктор Попов проинформировал в беседе с РИА Новости, что, рацион питания людей в большой степени влияет на их предрасположенность к изжоге, но также считается первой линией профилактики и лечения. Говоря о провокаторах изжоги, эксперт уточнил: к их числу относятся продукты с высоким содержанием жира, соли или специй, цитрусовые плоды, кислые или пряные овощи и фрукты, черный кофе, газированные и алкогольные напитки, шоколад, сладости и блюда, приготовленные на открытом огне или маринованные в уксусе.Попов добавил, что изжога становится частой проблемой людей, склонных к перееданию и другим нездоровым гастрономическим привычкам.Кроме того, дополнил он, на появление изжоги влияет курение, которое активирует выработку соляной кислоты в желудке и повышает кислотность желудочного сокаНейтрализовать такую кислоту помогают щелочные продукты, подсказал специалист. Он назвал в числе гасящих изжогу продуктов цветную капусту, дыню, бананы, орехи. Попов констатировал, что в рационе должна присутствовать клетчатка. Ее достаточное употребление обеспечивает длительное чувство сытости, что позволяет избежать переедания, способствующего возникновению изжоги.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при изжоге очень опасно использовать в качестве антацида пищевую соду.

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