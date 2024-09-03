Белый хлеб и майонез: врач Попов предупредил о ведущих к инсульту продуктах

«Лучше ограничить в рационе количество сладких газированных напитков, тортов, пирожных, готовых десертов, майонеза, кетчупа, различных заправок для салатов, а также белого хлеба и пакетированных соков. Частое потребление этих продуктов существенно увеличивает риск возникновения инсульта», - констатировал Владимир Попов в беседе с РИА Новости

Врач Попов предупредил россиян о том, что некоторые продукты при их частом или регулярном употреблении существенно повышают риск инсульта. В частности, к таким ведущим к инсульту продуктам эксперт причислил источники скрытой соли и скрытого сахара, а также продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Медик пояснил, что неумеренное поедание соли повышает артериальное давление, а постоянное присутствие в рационе сахара и насыщенных жиров провоцирует развитие хронического воспаления и атеросклероза, повреждающего сосудистую ткань.Также к продуктам, которые вредят состоянию головного мозга и ведут к инсульту, эксперт отнес полуфабрикаты и фастфуд в виде чипсов, сухариков, готовых завтраков, картошки фри, гамбургеров, наггетсов, замороженной пиццы, консервов. Продукты этой категории опасны тем, что содержат слишком много нежелательных и искусственных компонентов, включая те же соль и сахар, трансжиры, эмульгаторы, загустители, искусственные ароматизаторы.По словам Попова, лучшим типом питания является рацион по подобию средиземноморской диеты: он содержит в большом количестве овощи, фрукты, рыбу, морепродукты, бобовые, молочные продукты, минимум красного мяса, оливковое масло, орехи. Эксперт отметил, что такой рацион оказывается насыщен омега-3 жирными кислотами, растворимой клетчаткой, водорастворимыми полисахаридами – это способствует нормализации уровня глюкозы и холестерина в крови, что самым лучшим образом сказывается на состоянии кровеносных сосудов. Их здоровье является основой хорошей работы сердца и мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких продуктов нужно избегать в пожилом возрасте

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