«Нужно комплексно изменить образ жизни: врач рассказала о лечении изжоги без лекарств

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изжога

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова дала советы о том, как избавиться от изжоги путем коррекции повседневного рациона.

Врач Мельникова отметила в разговоре с «Лентой.ру», что проблема частой изжоги бывает тесно связана с пищевыми и рутинными привычками людей.

«Изжога возникает из-за систематического переедания, при чрезмерном употреблении увеличивающих газообразование продуктов и жирной пищи. Также спровоцировать ее развитие могут тренировки мышц брюшного пресса, ношение тугой одежды. Чтобы избавиться от изжоги без лекарств, нужно комплексно изменить образ жизни», - констатировала эксперт.

По словам Мельниковой, для лечения изжоги без применения лекарственных препаратов, прежде всего необходимо корректировать свое питание. Эксперт перечислила продукты и напитки, которые необходимо исключать из рациона с этой целью:
  • Очень жирные продукты;
  • Острые продукты;
  • Газированные напитки;
  • Кислые фрукты и соки из них;
  • Цитрусовые;
  • Помидоры;
  • Кофе и шоколад;
  • Пряные овощи – лук, чеснок, перец;
  • Продукты, стимулирующие газообразование, – молоко, виноград, черный хлеб, бобовые.
«Важно не переедать. Последний прием пиши должен быть не позднее чем за два часа до отхода ко сну», - дополнила эксперт.

Другие рекомендации врача:
  • Нужно отказаться от тесной одежды и сдавливающих тело аксессуаров – туго затянутых ремней, корректирующего белья, корсетов, бандажей.
  • Нужно избегать поднятия тяжестей;
  • Нужно избегать физических упражнений и нагрузок, вызывающих сильное напряжение мышц живота.
Регулярная изжога – потенциально опасный признак. Часто возникающая или стойкая изжога является серьезным поводом посетить врача и обсудить данную проблему. Она может говорить о пищеводе Баррета – нарушении в состоянии пищевода, при котором видоизменяется слизистая оболочка органа. В этом случае возрастает риск развития его рака.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему изжогу нельзя «гасить» пищевой содой.

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Евгения Мельникова
Евгения Мельникова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : лечение изжоги, советы врачей, Евгения Мельникова
«Нужно комплексно изменить образ жизни: врач рассказала о лечении изжоги без лекарств
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