«Нужно комплексно изменить образ жизни: врач рассказала о лечении изжоги без лекарств
Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова дала советы о том, как избавиться от изжоги путем коррекции повседневного рациона.
Врач Мельникова отметила в разговоре с «Лентой.ру», что проблема частой изжоги бывает тесно связана с пищевыми и рутинными привычками людей.
«Изжога возникает из-за систематического переедания, при чрезмерном употреблении увеличивающих газообразование продуктов и жирной пищи. Также спровоцировать ее развитие могут тренировки мышц брюшного пресса, ношение тугой одежды. Чтобы избавиться от изжоги без лекарств, нужно комплексно изменить образ жизни», - констатировала эксперт.
По словам Мельниковой, для лечения изжоги без применения лекарственных препаратов, прежде всего необходимо корректировать свое питание. Эксперт перечислила продукты и напитки, которые необходимо исключать из рациона с этой целью:
- Очень жирные продукты;
- Острые продукты;
- Газированные напитки;
- Кислые фрукты и соки из них;
- Цитрусовые;
- Помидоры;
- Кофе и шоколад;
- Пряные овощи – лук, чеснок, перец;
- Продукты, стимулирующие газообразование, – молоко, виноград, черный хлеб, бобовые.
«Важно не переедать. Последний прием пиши должен быть не позднее чем за два часа до отхода ко сну», - дополнила эксперт.
Другие рекомендации врача:
- Нужно отказаться от тесной одежды и сдавливающих тело аксессуаров – туго затянутых ремней, корректирующего белья, корсетов, бандажей.
- Нужно избегать поднятия тяжестей;
- Нужно избегать физических упражнений и нагрузок, вызывающих сильное напряжение мышц живота.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему изжогу нельзя «гасить» пищевой содой.
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Евгения Мельникова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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