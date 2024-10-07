«Нужно комплексно изменить образ жизни: врач рассказала о лечении изжоги без лекарств

«Изжога возникает из-за систематического переедания, при чрезмерном употреблении увеличивающих газообразование продуктов и жирной пищи. Также спровоцировать ее развитие могут тренировки мышц брюшного пресса, ношение тугой одежды. Чтобы избавиться от изжоги без лекарств, нужно комплексно изменить образ жизни», - констатировала эксперт.

Очень жирные продукты;

Острые продукты;

Газированные напитки;

Кислые фрукты и соки из них;

Цитрусовые;

Помидоры;

Кофе и шоколад;

Пряные овощи – лук, чеснок, перец;

Продукты, стимулирующие газообразование, – молоко, виноград, черный хлеб, бобовые.

«Важно не переедать. Последний прием пиши должен быть не позднее чем за два часа до отхода ко сну», - дополнила эксперт.

Нужно отказаться от тесной одежды и сдавливающих тело аксессуаров – туго затянутых ремней, корректирующего белья, корсетов, бандажей.

Нужно избегать поднятия тяжестей;

Нужно избегать физических упражнений и нагрузок, вызывающих сильное напряжение мышц живота.

Врач Мельникова отметила в разговоре с «Лентой.ру», что проблема частой изжоги бывает тесно связана с пищевыми и рутинными привычками людей.По словам Мельниковой, для лечения изжоги без применения лекарственных препаратов, прежде всего необходимо корректировать свое питание. Эксперт перечислила продукты и напитки, которые необходимо исключать из рациона с этой целью:Другие рекомендации врача:Часто возникающая или стойкая изжога является серьезным поводом посетить врача и обсудить данную проблему. Она может говорить о пищеводе Баррета – нарушении в состоянии пищевода, при котором видоизменяется слизистая оболочка органа. В этом случае возрастает риск развития его рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему изжогу нельзя «гасить» пищевой содой

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