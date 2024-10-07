Врач Степанова: холодная вода помогает сделать кости скелета более крепкими

«Исследования показывают, что кратковременные холодовые воздействия, такие как обливание холодной водой или купание в ледяной воде, могут стимулировать процессы минерализации костей», - объяснила медик

Удивительно, но факт – при воздействии низких температур кости человеческого скелета могут приобрести более высокую минеральную плотность и стать более прочными. Об этом ревматолог Степанова сообщила в комментарии для РИАМО.В частности, отметила врач, сделать кости более крепкими помогает холодная вода.Степанова уточнила, что под влиянием холода происходит выброс гормонов адреналина и норадреналина. Данные гормоны стимулируют в организме метаболические процессы, и в том числе под их воздействием происходит более активная регенерация костной ткани. Причем в этом случае осуществляется не только ее ускоренная минерализация – в организме также интенсивнее вырабатывается коллаген, важный для укрепления костей и связок.Говоря о пользе обливаний холодной водой, врач подчеркнула, что такая процедура закаливания требует осторожности и определенной подготовки. Важно проводить ее умело, со знанием дела – в противном случае можно навредить иммунной системе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников заявил: холодная вода может быть «доктором»

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