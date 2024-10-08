Молоко и малиновое варенье: врач Лапа посоветовала продукты для лечения ОРВИ

«При использовании источников витамина С важно помнить – его чрезмерное потребление может вызвать интоксикацию и негативные реакции организма», - предостерегла эксперт.

«Если температура начинает расти, сразу паниковать не стоит. Когда мы слишком быстро снижаем температуру, то организм не успевает адаптироваться и инфекцию уничтожить. Но когда температура достигает 38,5-39 градусов, важно поддержать организм и сбить жар, особенно у людей с хроническими недугами», - уточнила Людмила Лапа.

В начавшийся сезон простуд имеет смысл употреблять чай с лимоном или чай с имбирем и лимоном – содержащийся в нем витамин С оказывает хорошую поддержку иммунной системе. Об этом врач Лапа рассказала в беседе с Ньюсинфо, попутно посоветовав и другие продукты для борьбы с ОРВИ.В список борцов с респираторными инфекциями медик также включила молоко и мед. По словам врача, их употребление (при отсутствии непереносимости) способствует активизации иммунной системы, стимулирует выработку противовоспалительных белков.Также положительную оценку врача заслужило малиновое варенье. В частности, его полезно принимать при температуре.Помимо уже названных хорошим средством народной медицины терапевт считает солевые ванны для ног. По словам специалистки, их полезно принимать, когда человек промочил ноги, простыл, или когда у него заложен нос. Другое подходящее народное средство лечения простуды – компрессы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает избавляться от изжоги без лекарств.

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