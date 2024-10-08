Кардиолог Фадюхина: аритмия может оказаться для человека смертоносной

«В редких случаях приступ аритмии может оказаться фатальным — человек может умереть. Поэтому никогда не следует игнорировать ощущение перебоев или остановок в работе сердца», - заявила специалистка.

Ощущение давления, дискомфорта за грудиной;

Чувство нехватки воздуха;

Одышка;

Слабость;

Быстро возникающая утомляемость;

Головокружение;

Обмороки.

Аритмия или нарушение ритма сердца многим не кажется опасной патологией. Но иногда ее приступ может оказаться для человека смертоносным, об этом врач Фадюхина сообщила в комментарии NEWS.ru.Говоря о других возможных симптомах аритмии, Юлия Фадюхина перечислила следующие проявления:Кардиолог добавила, что бывают случаи, когда развитие аритмии происходит практически бессимптомно, и нарушения сердечного ритма обнаруживается случайно (например, при обследовании пациента из-за других проблем). Врач подчеркнула, что проверять состояние сердца нужно несмотря на отсутствие жалоб. Проводить такие профилактические проверки с определенной периодичностью особенно важно после 40 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему одним из главных врагов сердца врачи считают стресс

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.