Кардиолог Фадюхина: аритмия может оказаться для человека смертоносной
Кардиолог Юлия Фадюхина назвала симптомы, по которым можно узнать аритмию.
Аритмия или нарушение ритма сердца многим не кажется опасной патологией. Но иногда ее приступ может оказаться для человека смертоносным, об этом врач Фадюхина сообщила в комментарии NEWS.ru.
«В редких случаях приступ аритмии может оказаться фатальным — человек может умереть. Поэтому никогда не следует игнорировать ощущение перебоев или остановок в работе сердца», - заявила специалистка.
Говоря о других возможных симптомах аритмии, Юлия Фадюхина перечислила следующие проявления:
- Ощущение давления, дискомфорта за грудиной;
- Чувство нехватки воздуха;
- Одышка;
- Слабость;
- Быстро возникающая утомляемость;
- Головокружение;
- Обмороки.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Юлия Фадюхина
Здоровье
кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья
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