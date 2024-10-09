Часто возникает изжога? Онколог Карасев ответил, может ли рефлюкс довести до рака

Возникает ощущение жжения в груди;

Грудная боль;

Ощущение комка в горле и проблемы с глотанием;

Еда или кислая жидкость поднимаются к горлу или рту.

«Хронический рефлюкс повреждает слизистую оболочку пищевода, из-за чего она заменяется на так называемую метапластическую слизистую оболочку. Этот процесс может приводить к возникновению рака», - предупредил онколог Карасев.

Рефлюкс является хронической патологией – в его случае регулярно происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Раздражая нежную слизистую ткань пищевода, этот желудочный «бульон» и провоцирует неприятные ощущения. Часто возникающая изжога – характерный симптом рефлюкса.Онколог Карасев ответил, может ли рефлюкс довести до рака. Медик констатировал: вероятность такого события действительно существует, и она отнюдь не минимальна. Вот почему при учащающейся изжоге нужно не искать какие-то доступные средства для ее погашения, а идти к врачу и проверяться.Карасев уточнил, что при рефлюксе может воспаляться слизистая оболочка кардии (части желудка, которая прилегает к пищеводу), а в пищеводе может возникать опасный процесс преобразования его тканей.Как понять, что рефлюкс уже дал толчок к развитию неблагополучных процессов? Вот симптомы, которые говорят об этом:Обычно эти симптомы появляются после еды, степень их тяжести зависит от того, сколько кислоты выходит из желудка и насколько высоко она поднимается.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно принимать при приступах изжоги пищевую соду.

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