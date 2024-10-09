Часто возникает изжога? Онколог Карасев ответил, может ли рефлюкс довести до рака
Хирург-онколог Иван Карасев объяснил, насколько опасным может оказаться рефлюкс, при котором человек часто ощущает изжогу.
Рефлюкс является хронической патологией – в его случае регулярно происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Раздражая нежную слизистую ткань пищевода, этот желудочный «бульон» и провоцирует неприятные ощущения. Часто возникающая изжога – характерный симптом рефлюкса.
Онколог Карасев ответил, может ли рефлюкс довести до рака. Медик констатировал: вероятность такого события действительно существует, и она отнюдь не минимальна. Вот почему при учащающейся изжоге нужно не искать какие-то доступные средства для ее погашения, а идти к врачу и проверяться.
Карасев уточнил, что при рефлюксе может воспаляться слизистая оболочка кардии (части желудка, которая прилегает к пищеводу), а в пищеводе может возникать опасный процесс преобразования его тканей.
Как понять, что рефлюкс уже дал толчок к развитию неблагополучных процессов? Вот симптомы, которые говорят об этом:
- Возникает ощущение жжения в груди;
- Грудная боль;
- Ощущение комка в горле и проблемы с глотанием;
- Еда или кислая жидкость поднимаются к горлу или рту.
«Хронический рефлюкс повреждает слизистую оболочку пищевода, из-за чего она заменяется на так называемую метапластическую слизистую оболочку. Этот процесс может приводить к возникновению рака», - предупредил онколог Карасев.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно принимать при приступах изжоги пищевую соду.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Иван Карасев
Здоровье
хирург-онколог, кандидат медицинских наук
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