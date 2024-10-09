Кардиолог Гаврилюк: резкое снижение давления может указывать на синдром разбитого сердца

«Синдром Такоцубо – это острая патология сердца, связанная со спазмом его сосудов. В отличии от инфаркта миокарда, здесь нет первичной проблем с сосудами. Как правило, их просвет сужается на фоне большого количества адреналина в крови», - сообщила Гаврилюк в комментарии «КП».

Кардиолог Гаврилюк прокомментировала случай в Подмосковье, где женщина попала к врачам с симптомами, напоминавшими острую простуду. Сначала у пациентки болела рука, затем возникло першение в горле, после чего стало ломить шею. Обследовав женщину и собрав анамнез, врачи заключили, что причиной недомогания стал синдром Такоцубо, также известный как синдром разбитого сердца.Врач Гаврилюк отметила, что такое название носит сердечная патология, которая развивается в тесной связи с переживаниями (как грустными, так и радостными), при которых происходит резкое изменение гормонального баланса.Кардиолог констатировала, что последствия данной патологии обратимы – синдром важно лишь вовремя диагностировать и оказать пациенту необходимую помощь.Главными признаками синдрома Такоцубо врач назвала одышку и боль в области груди, которая может отдавать в руку, плечо, горло или в область живота. Наталья Гаврилюк предупредила: первым его симптомом в некоторых случаях может быть обморок. Также указывать на синдром разбитого сердца может резкое снижение давления.Примечательно, что по статистике от синдрома разбитого сердца чаще всего страдают женщины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты следует включать в рацион для предотвращения аритмии.

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