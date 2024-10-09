Источники калия и магния: врач Арзамасцев назвал продукты для предотвращения аритмии

«Если аритмия появилась из-за недостатка определенных микроэлементов, могут помочь продукты, которые их содержат», - сказал специалист.

Какие продукты богаты калием: курага либо другие сухофрукты, орехи, многие крупы, картофель в мундире, пшеничные отруби, зеленый горошек и бобы, корнеплоды (морковь, свекла, редька), капуста, авокадо, бананы.

Какие продукты богаты магнием: орехи, гречка, пшено, бобы, морковь, картофель, абрикосы, бананы, кунжут, мясо.

«Для предотвращения аритмии полезно съедать 20–30 граммов сухофруктов или орехов в день, но если состояние не связано с недостатком микроэлементов, то необходима помощь специалиста», - поделился рекомендацией эксперт.

Аритмия (нарушение сердечного ритма) может возникать по разным причинам, одна из них – это нехватка микроэлементов, сообщил врач Арзамасцев в комментарии «Москве 24».Арзамасцев уточнил, что провокатором нарушений сердечного ритма может дефицит магния или калия. Продукты, которые являются источниками этих веществ, будут полезны для предотвращения данной проблемы.Врач добавил, что недостаток калия может возникать в условиях несбалансированного рациона, при приеме некоторых лекарств или из-за состояний, сопровождающихся потливостью и учащенным мочеиспусканием. Недостаток магния – также из-за неправильного питания или под влиянием длительного стресса.Евгений Арзамасцев обратил внимание на то, что аритмия может возникать в cвязи с патологическими изменениями в состоянии сердечно-сосудистой системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на имеющуюся у человека аритмию.

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