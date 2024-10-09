Источники калия и магния: врач Арзамасцев назвал продукты для предотвращения аритмии
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев: аритмия бывает обусловлена недостатком калия и магния.
Аритмия (нарушение сердечного ритма) может возникать по разным причинам, одна из них – это нехватка микроэлементов, сообщил врач Арзамасцев в комментарии «Москве 24».
«Если аритмия появилась из-за недостатка определенных микроэлементов, могут помочь продукты, которые их содержат», - сказал специалист.
Арзамасцев уточнил, что провокатором нарушений сердечного ритма может дефицит магния или калия. Продукты, которые являются источниками этих веществ, будут полезны для предотвращения данной проблемы.
- Какие продукты богаты калием: курага либо другие сухофрукты, орехи, многие крупы, картофель в мундире, пшеничные отруби, зеленый горошек и бобы, корнеплоды (морковь, свекла, редька), капуста, авокадо, бананы.
- Какие продукты богаты магнием: орехи, гречка, пшено, бобы, морковь, картофель, абрикосы, бананы, кунжут, мясо.
«Для предотвращения аритмии полезно съедать 20–30 граммов сухофруктов или орехов в день, но если состояние не связано с недостатком микроэлементов, то необходима помощь специалиста», - поделился рекомендацией эксперт.
Евгений Арзамасцев обратил внимание на то, что аритмия может возникать в cвязи с патологическими изменениями в состоянии сердечно-сосудистой системы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на имеющуюся у человека аритмию.
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Евгений Арзамасцев
Здоровье
врач-диетолог, нутрициолог
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