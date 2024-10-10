Вирусолог Нургазиева: последствием приема антибиотиков может стать снижение иммунитета

«Назначать антибиотики и определять их дозировку должен врач, так как их бесконтрольный прием может привести к опасным последствиям», - предупредила доктор биологических наук.

«Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к тому, что иммунная система станет менее эффективно бороться с инфекциями, так как организм привыкнет к постоянному внешнему вмешательству», - сказала Асель Нургазиева.

Назначать себе антибиотики в самодеятельном порядке, без рекомендации врача – нельзя, об этом вирусолог Нургазиева напомнила в разговоре с «Лентой.ру».Нургазиева отметила, что довольно часто люди начинают употреблять антибиотики при вирусных инфекциях – например, при ОРВИ. Специалистка подчеркнула: такой прием – серьезная ошибка. Используя антибиотик при простуде, человек не только не помогает организму выздороветь, но лишь ненужным образом перегружает его лекарственным средством, подчеркнула вирусолог.Нургазиева добавила, что подобные препараты оказывают нужное действие только в случаях бактериальных инфекций. Но даже если у человека возникает именно такая инфекция, она может требовать использования не только антибиотиков, но еще и других видов терапии, обратила внимание эксперт. Разобраться в этом и назначить нужно лечение может только профессиональный медик.По словам вирусолога, последствием самодеятельного приема антибиотиков может стать снижение иммунитета – особенно, если человек начинает употреблять их при каждом случае вирусного заболевания.Специалист уточнила, что при неправильном применении таких препаратов инфекция может затихнуть на время, а потом вернуться в более тяжелой форме. При этом повторный курс может провоцировать развитие резистентности – организм просто перестанет реагировать на антибактериальный препарат. К тому же употребление антибиотиков сопряжено с риском побочных эффектов – их неконтролируемый прием может привести к токсическому повреждению или почек, нарушить бактериальный состав микрофлоры кишечника и спровоцировать развитие кишечной патологии, способной надолго подорвать общее здоровье человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие препараты можно самостоятельно принимать при ОРВИ.

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