Названа главная ошибка россиян в лечении простуды

«Часто люди при ОРВИ начинают принимать антибиотики, чего делать категорически нельзя», - констатировал он.

Доктор Мясников заявил, что «главная ошибка», которую допускают очень многие россияне, борясь с простудой и другими респираторными инфекциями, заключается в приеме антибактериальных средств.Самодеятельное использование антибиотиков при простудных инфекциях Мясников назвал «болью врачей».Врач напомнил в очередной раз: прием антибиотиков оправдан только в лечении бактериальных инфекций. Заболевания, вызываемые вирусами, этот тип лекарств не лечит. Использование антибиотиков при ОРВИ чревато опасными осложнениями, эти препараты оказывают агрессивное действие на кишечные бактерии, способствуют уничтожению полезных микроорганизмов. Александр Мясников заметил: в США врачу, назначившему антибиотик пациенту с вирусной инфекцией, грозит судебное разбирательство с последующими наказанием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктор Мясников предупредил о способности некоторых продуктов обострять в организме воспаление, с которым связано развитие многих опасных состояний. Также врачом были названы продукты, борющиеся с воспалением.

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