Терапевт Баранова: сухофрукты относятся к продуктам, вызывающим скачки сахара в крови

«Для организма имеет большое значение, из какой пищи мы получаем калории. Самые опасные калории – это так называемые короткие углеводы: сладкие десерты, выпечка, сухофрукты, а также сладкие фрукты в большом количестве. Такие продукты «поднимают» глюкозу и инсулин, способствуют быстрому отложению жира», - сообщила Баранова в своем Telegram-канале.

Терапевт Баранова рассказала, что ряд популярных у россиян продуктов обладают свойством вызывать сильные скачки сахара в крови, способствующие появлению лишнего веса и ожирению (особенно отложению излишков жира на животе). Медик констатировала, что в этом плане особенно опасны богатые источники быстрых или коротких углеводов в виде разнообразных сластей и изделий из белой муки. Но также к этой группе продуктов, вызывающих резкие скачки сахара в крови, относятся полезные, казалось бы, сухофрукты, предупредила эксперт.Врач добавила, что в рационе нужно отдавать предпочтение полезным медленным углеводам (например в виде цельных круп), но и их количество нужно контролировать, чтобы не допускать появления лишнего веса.Продукты, которые не вызывают ожирения, – это качественные жиры. Такие продукты при адекватном потреблении не вызывают жироотложения, они дают организму калории, которые расходуются им на энергообмен. При этом получаемая энергия оказывается долгой – после качественного жира человек длительное время чувствует себя сытым и сохраняет активность, работоспособность.Также, заявила врач, в рационе обязательно должны присутствовать белки – они являются строительным материалом для мышечной ткани. Чем лучше развиты мышцы тела, тем меньше риск ожирения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильное употребление сала эффективно укрепляет здоровье

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