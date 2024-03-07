Врач Ладыгина: при похудении обязательно нужно есть углеводы, диетолог Пономарева рассказала, какие углеводы лучше исключить

«Большая часть суточного потребления макроэлементов, особенно углеводов, используется непосредственно для обеспечения топливом и субстратами для поддержки основных клеточных функций: строительство новой ткани, физическую активность, температуру тела», — объяснила она, призвав соблюдать баланс белков, жиров и углеводов в рационе.

"При похудении стоит ограничивать потребление простых углеводов и рассматривать их с более внимательной точки зрения", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.





Вредными для процесса похудения могут считаться:



Простые сахара: как содержащиеся в сладких напитках, кондитерских изделиях, сладких снеках. Они могут быстро повышать уровень сахара в крови, вызывая выброс инсулина, что способствует накоплению жира.



Белый хлеб и выпечка из белой муки: продукты из белой муки быстро усваиваются и могут вызывать скачки уровня сахара в крови.



Быстрые углеводы: картошка, кукуруза, белый рис и др. они также могут быстро повышать уровень сахара в крови.



Сладкие напитки: содержат большое количество скрытых сахаров, которые могут привести к избыточному потреблению калорий.



Большие порции фруктов: возможно, они содержат витамины и клетчатку, но высокий уровень фруктозы может способствовать накоплению лишнего веса.



Важно отметить, что углеводы не являются врагами при похудении, и некоторые из них, такие как цельнозерновые продукты, овощи и фрукты с низким содержанием сахара, могут быть включены в здоровый рацион.



