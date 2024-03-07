Врач Ладыгина: при похудении обязательно нужно есть углеводы, диетолог Пономарева рассказала, какие углеводы лучше исключить
Некоторые продукты, содержащие углеводы, особенно полезны при соблюдении диеты, рассказала врач-терапевт, специалист направления фитнес-тестирования XFIT Екатерина Ладыгина. Миф о запрещенных при похудении макронутриентах она развеяла для «Ленты.ру».
Ладыгина подчеркнула, что утверждение о вреде углеводов не более чем популярное заблуждение. По ее словам, все макронутриенты жизненно необходимы для организма, вне зависимости от целей, будь то снижение жировой массы, набор мышечной или поддержание веса.
«Большая часть суточного потребления макроэлементов, особенно углеводов, используется непосредственно для обеспечения топливом и субстратами для поддержки основных клеточных функций: строительство новой ткани, физическую активность, температуру тела», — объяснила она, призвав соблюдать баланс белков, жиров и углеводов в рационе.
Она уточнила, что самые полезные из них: зеленые овощи — огурцы, горошек, брокколи, все виды капусты, листовой зелени — салат, руккола, мангольд, спаржа, артишок, цикорий, лук. Также к ним относятся фрукты, содержащие пектин: яблоки, смородина, крыжовник, клюква, айва и другие.
Эти углеводы можно и нужно употреблять в каждый прием пищи. Вне зависимости от времени суток. Ими можно спокойно занять половину тарелки. Они дадут сытость, клетчатку, активацию перистальтики кишечника, ферменты ЖКТ, усвоение питательных веществ, — объяснила терапевт.
"При похудении стоит ограничивать потребление простых углеводов и рассматривать их с более внимательной точки зрения", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Вредными для процесса похудения могут считаться:
Простые сахара: как содержащиеся в сладких напитках, кондитерских изделиях, сладких снеках. Они могут быстро повышать уровень сахара в крови, вызывая выброс инсулина, что способствует накоплению жира.
Белый хлеб и выпечка из белой муки: продукты из белой муки быстро усваиваются и могут вызывать скачки уровня сахара в крови.
Быстрые углеводы: картошка, кукуруза, белый рис и др. они также могут быстро повышать уровень сахара в крови.
Сладкие напитки: содержат большое количество скрытых сахаров, которые могут привести к избыточному потреблению калорий.
Большие порции фруктов: возможно, они содержат витамины и клетчатку, но высокий уровень фруктозы может способствовать накоплению лишнего веса.
Важно отметить, что углеводы не являются врагами при похудении, и некоторые из них, такие как цельнозерновые продукты, овощи и фрукты с низким содержанием сахара, могут быть включены в здоровый рацион.
"Главное — следить за общим количеством потребляемых калорий и подбирать продукты с умеренным содержанием углеводов", - объясняет Пономарева.
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