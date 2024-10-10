«Стимулирует рост полезных бактерий»: врач Барредо оценила пользу пива для кишечной микрофлоры

«Результаты исследования показали, что у участников эксперимента увеличилось количество полезных бактерий в кишечнике. Все эти данные действительно могут быть правдой, потому что пиво является ферментированным продуктом. В нем также содержатся положительные вещества, которые улучшают рост полезных бактерий. Например, полифинолы и фенольная кислота», - оценила врач Барредо возможную пользу пива.

Врач Барредо сообщила в беседе с 5-tv.ru, что португальскими исследователями был сделан вывод о том, что употребление пива стимулирует рост полезных бактерий в кишечном микробиоте. В общем для человека это может означать более эффективное функционирование иммунной системы и укрепление здоровья.В то же время эксперт отметила: однозначно говорить о целебности пива (тем более промышленного производства) не стоит. Например, в проводившемся исследовании специалисты изучали лишь то, что происходит с кишечными бактериями, но при этом они не анализировали биохимические показатели испытуемых – уровни сахара и холестерина, их липидный и углеводный обмен. По словам Барредо, их оценка после регулярного приема алкоголя скорей всего выявила бы явное ухудшение.Кроме того, частое употребление пенного тесно связано с риском развития пивного алкоголизма, подчеркнула врач.Специалист обратила внимание на то, что позитивное развитие микрофлоры кишечника может происходить при включении в рацион любых ферментированных продуктов и напитков, а не только пива. В этом плане лучше предпочесть более здоровый сценарий, чем употребление алкоголя. В частности, увеличить рост содружественных бактерий – лакто и бифидобактерий – хорошо помогают кисломолочные продукты и напитки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что насколько полезно в начавшийся осенью сезон простуд пить чай с имбирем и мятой

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