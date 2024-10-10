Врач Казачкова рассказала, насколько полезно в сезон простуд пить чай с имбирем и мятой

«Добавив к чаю с имбирем ломтик лимона, можно получить сильный коктейль витамина С», - заявила специалистка.

«Облепиха — кладезь витаминов и антиоксидантов. Чай с ней укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусами», - поделилась специалист.

«Комбинируя эти ингредиенты, вы можете создавать свои уникальные чайные смеси. Например, попробуйте соединить имбирь, лимон и мед — это классическое сочетание, которое поможет при первых признаках простуды. А чай из облепихи с корицей и апельсиновой цедрой способствует укреплению иммунитета», - подсказала эндокринолог.

Врач Казачкова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», насколько полезно осенью пить чай с имбирем и мятой. Медик отметила, что корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами, помогает согреваться в промозглый осенний сезон, а также полезен от першением в горле.Еще одной полезной натуральной добавкой к чаю врач считает мяту. Благодаря ее действию становится более свежим дыхание, более спокойным – психологическое состояние; к тому же мята рекомендуется при проблемах с пищеварением.Одним из лучших осенних напитков Казачкова назвала облепиховый чай.Помимо этого, в сезон холодов врач посоветовала включать напитки с клюквой – ягодой, обладающей мощными антибактериальными свойствами. Эксперт констатировала, что клюквенный морс является хорошим средством для снижения жара.Еще одна добавка к чаю – корица – не только делает его приятно ароматным. Медик порекомендовала использовать ее для согревающего эффекта, а также для улучшения регуляции уровня сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильное употребление сала может эффективно укреплять здоровье, об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Мещерякова.

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