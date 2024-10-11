Кардиолог Пермикина: «почистить» сосуды при атеросклерозе может только хирург

«Капельницы с витаминами, настойками, вытяжкой чеснока и другими веществами, внутривенное введение физраствора или препаратов, влияющих на работу сосудов, — люди делают все это, чтобы «почистить» сосуды в обывательском понимании, и не вдаются в подробности, от чего и как в действительности их нужно очищать», - сказала Пермикина в комментарии «Ленте.ру».

«Почистить» атеросклероз можно только единственным способом — хирургическим. Если у человека настолько выраженная атеросклеротическая бляшка, что она мешает току крови, единственный способ освободить сосуд — удалить ее при помощи операции» - уточнила Ирина Пермикина

Кардиолог Пермикина поделилась профессиональным мнением о том, нужно ли людям «чистить» сосуды, и какие способы в этом направлении могут быть эффективными. Врач констатировала, что в официальной медицине нет понятия «чистка сосудов», а в быту этот термин используется, когда совершаются разные действия с целью оздоровления состояния кровеносных сосудов.Медик отметила, что закупорка сосудов является реальным осложнением: она возникает при атеросклерозе, который характеризуется поражением артерий из-за накопления в них холестерина и кальция, ведущих к образованию бляшек. Такие бляшки опасны тем, что при разрыве образуется тромб, способный перекрывать просвет сосуда. Именно из-за подобной закупорки возникает инфаркт миокарда или инсульт.Кардиолог обратила внимание на то, что «почистить» сосуды при атеросклерозе может только хирург.Среди других работающих способов восстановления нормального кровотока в сосудах медик назвала эндоваскулярное вмешательство и шунтирование – их выполнением также занимаются хирурги. Все остальное не работает, подчеркнула специаоистка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему во время полета в самолете начинает ощутимо повышаться риск тромбоза и его опасных последствий.

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