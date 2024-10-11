Возможны проблемы со здоровьем: врач Гаврилова объяснила пробуждения ночью в одно время

«Некоторые люди сталкиваются с тем, что могут просыпаться в одно и то же время по ночам на протяжении долгого времени. Причиной может послужить привычка или проблема со здоровьем», - констатировала медик.

Врач Гаврилова сообщила «Пятому каналу», что повторяющиеся из ночи в ночь пробуждения могут быть сигналом неблагополучия.Говоря о возможных проблемах со здоровьем, провоцирующих нарушения сна, Гаврилова уточнила: таковыми могут оказаться дефицитные состояния, связанные с нехваткой витаминов и микроэлементов, либо синдром хронической усталости. Если человек просыпается ранним утром задолго до будильника, это может сигнализировать о депрессии, тревожности, длительном стрессе, невысказанных переживаниях.Также проблема пробуждений бывает связана с отклонениями в работе щитовидной железы, колебаниями уровня сахара в крови, нарушениями в работе сердца, гормональными изменениями.Гаврилова добавила, что во многих случаях с возникшим нарушением сна удается справиться путем коррекции образа жизни. Бывает достаточно лишь соблюдать режим сна (засыпать и просыпаться в одно время), исключать из рациона стимулирующие компоненты (кофеин, алкоголь), отказываться от использования гаджетов в позднее время, избегать поздних приемов пищи, практиковать адекватные физические нагрузки или различные релаксационные техники (йога, растяжка, дыхательные упражнения). Но если человек следует этим рекомендациям, однако его сон не восстанавливается, нужно проходить обследования, сдавать анализы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему осенью повышается аппетит , и когда это можно считать серьезной проблемой.

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