«Нормальное состояние»: врач Варданян объяснила, насколько опасен повышенный аппетит осенью

«Чем холоднее становится на улице, тем сильнее разыгрывается аппетит, поэтому зимой люди обычно набирают вес», - заметила медик.

«Обычно сезонный набор веса бывает не очень высоким: в районе 2-3 килограммов. Если происходит такая прибавка, но потом весной или в летнее время вы худеете, то пугаться не стоит. Другой вопрос, если она больше, чем 3 килограмма, и после окончания осенне-зимнего периода вы не можете сбросить вес», - предостерегла диетолог.

«Осенью мы начинаем больше грустить, больше впадать в депрессию. Если вы с детства приучены к тому, что поощряете себя едой, то, конечно, в таком случае именно она будет «лекарством» от осенней хандры».

Врач Варданян затронула в беседе с Пятым каналом тему повышенного аппетита осенью.Варданян пояснила, что такое изменение тесно связано с эволюционным механизмом в организме человека, в соответствии с которым он начинает запасаться жиром, помогающим выживать в условиях холода. Специалист уточнила, насколько опасен повышенный аппетит осенью.Эксперт подчеркнула, что повышенный аппетит, ведущий к существенному увеличению массы тела, может говорить о компульсивном переедании, сильном стрессе (который заедается «вкусняшками») или каких-то других серьезных нарушениях в организме.Варданян обратила внимание на то, что повышения аппетита осенью как такового пугаться не нужно – это нормальное состояние организма. Но важно помнить, что реальной потребности организме в еде он не отражает. Усиление аппетита, как и тяга к сладкому в холода – это просто реакция на дискомфорт из-за климатических изменений и стремление себя утешить. Чтобы не переедать, нужно придерживаться сбалансированного рациона: в нем должно быть достаточно чистой, несладкой жидкости, клетчатки, белка, качественных полезных жиров. Также очень важно уметь обеспечивать себе психоэмоциональную поддержку – в этом хорошо помогает общение, наличие хобби, а также физическая активность, занятия спортом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в чем состоит опасность применения аналогов Оземпика.

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