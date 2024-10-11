«Нормальное состояние»: врач Варданян объяснила, насколько опасен повышенный аппетит осенью

220 Фото: https://unsplash.com/photos/hormel-compleats-chicken-breast-and-gravy-aEoyrD0AaGk
жареные закуски

Врач-диетолог Елизавета Варданян: одна из проблем сезона холодов – повышенный аппетит и тяга к сладкому.

Врач Варданян затронула в беседе с Пятым каналом тему повышенного аппетита осенью.

«Чем холоднее становится на улице, тем сильнее разыгрывается аппетит, поэтому зимой люди обычно набирают вес», - заметила медик.

Варданян пояснила, что такое изменение тесно связано с эволюционным механизмом в организме человека, в соответствии с которым он начинает запасаться жиром, помогающим выживать в условиях холода. Специалист уточнила, насколько опасен повышенный аппетит осенью.

«Обычно сезонный набор веса бывает не очень высоким: в районе 2-3 килограммов. Если происходит такая прибавка, но потом весной или в летнее время вы худеете, то пугаться не стоит. Другой вопрос, если она больше, чем 3 килограмма, и после окончания осенне-зимнего периода вы не можете сбросить вес», - предостерегла диетолог.

Эксперт подчеркнула, что повышенный аппетит, ведущий к существенному увеличению массы тела, может говорить о компульсивном переедании, сильном стрессе (который заедается «вкусняшками») или каких-то других серьезных нарушениях в организме.

«Осенью мы начинаем больше грустить, больше впадать в депрессию. Если вы с детства приучены к тому, что поощряете себя едой, то, конечно, в таком случае именно она будет «лекарством» от осенней хандры».

Варданян обратила внимание на то, что повышения аппетита осенью как такового пугаться не нужно – это нормальное состояние организма. Но важно помнить, что реальной потребности организме в еде он не отражает. Усиление аппетита, как и тяга к сладкому в холода – это просто реакция на дискомфорт из-за климатических изменений и стремление себя утешить. Чтобы не переедать, нужно придерживаться сбалансированного рациона: в нем должно быть достаточно чистой, несладкой жидкости, клетчатки, белка, качественных полезных жиров. Также очень важно уметь обеспечивать себе психоэмоциональную поддержку – в этом хорошо помогает общение, наличие хобби, а также физическая активность, занятия спортом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в чем состоит опасность применения аналогов Оземпика.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елизавета Варданян
Елизавета Варданян
Здоровье
врач-диетолог
Читать MedikForum.ru в
Эндокринолог Пальченко: повышенный аппетит бывает связан с различными заболеваниями
«Анализ на онкомаркеры и витаминные капельницы»: врач Варданян назвал неработающие методы лечения
Какие болезни скрываются за повышенным аппетитом: врач Круглова
Теги : повышенный аппетит, осень, Елизавета Варданян