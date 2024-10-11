Болезни ЖКТ или сердечная недостаточность: врач Ильина назвала причины постоянного кашля

«Остаточный» кашель может наблюдаться у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и сердечно-сосудистой патологией, застойной сердечной недостаточностью».

Врач Ильина назвала причины постоянного кашля, который может наблюдаться на протяжении очень долгого времени у людей, которые не курят и не используют вейпы. В частности, отметила медик, кашель можно считать хроническим, если его продолжительность превышает восемь недель. В беседе с Life.ru. специалист пояснила , что столь длительный или остаточный кашель может обуславливаться гиперреактивностью бронхов, возникающей после перенесенной инфекции – например, после гриппа, микроплазменной инфекции. Также его причиной может оказаться аллергическая реакция.Назвала Ильина и другие причины постоянного кашля, указав среди них болезни ЖКТ и сердечную недостаточность.Врач отметила, что при развитии хронического кашля важно наблюдать за особенностями его проявлений: в какое время суток он активизируется, какая у него продолжительность, выделяется ли мокрота, возникают ли приступообразные эпизоды, если ли связь с приемами пищи. Эксперт подчеркнула, что избавиться от такого кашля возможно, но у специалиста должна быть собрана как можно более полная картина нарушения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему человек может просыпаться по ночам в одно время

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.