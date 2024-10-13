«Может спровоцировать гипокалемию»: врач Иванов указал на вред приема соды для сердца и сосудов

«Сода – это щелочь. Вступая в реакцию с соляной кислотой желудка, она нейтрализует ее и тем самым снижает кислотность, но лишь временно. Регулярное использование соды может вести к обратному действию: при постоянной нейтрализации кислоты желудок начинает вырабатывать ее в еще больших объемах для восстановления баланса, что может усилить симптомы гастрита и рефлюкса», - предостерег эксперт.

«Регулярное употребление соды может спровоцировать снижение уровня калия (гипокалиемия) и кальция (гипокальциемия) в крови. Это грозит мышечными судорогами, слабостью, а в некоторых случаях — аритмией. При существенном дисбалансе этих макроэлементов происходит уменьшение плотности и прочности костей».

Сода нередко используется в быту как средство от изжоги, к тому существуют способы оздоровления организма с ее помощью, «гуляющие» в интернете и соцсетях. Врач Иванов указал в разговоре с «Известиями» на вред приема соды – в частности, на ее вред как подручного домашнего антацида.Иванов обратил внимание на то, что регулярные приемы соды могут стать причиной нарушения кислотно-щелочного баланса всего организма и повысить уровень щелочи в крови. Последствием этого станут тошнота и головокружения, судороги, нарушение сердечного ритма.Также Иванов указал на другую опасность употребления соды для сердца и сосудов. По словам врача, сода содержит натрий и ее приемы могут вести к его избытку в организме, что чревато повышением артериального давления.Употребление соды может также привести к задержке жидкости в организме, вызывая отеки, добавил специалист.Другой риск, связанный с этим, состоит в развитии дефицитных состояний: конкретно может уменьшаться содержание калия и кальция в крови. Медик объяснил, к чему может привести подобное снижение концентрации важных веществ:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что наркологом Виталием Холдиным были названы самые вредные популярные средства от похмелья.

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