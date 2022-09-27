Помогает ли в действительности сода при изжоге: мнение врача
Невролог Николай Вотчицев прокомментировал эффект от приема соды при изжоге и назвал его в итоге небезопасным.
В своем интервью врач Вотчицев объяснил, что сода в действительности используется в терапии некоторых заболеваний – например, почечных или онкологических. Но сода в качестве лекарства известна в первую очередь как подручное средство, способное помочь при изжоге.
Но медик подчеркнул: использовать соду для устранения неприятных симптомов изжоги не следует.
«Использовать соду предлагают в качестве средства от изжоги на самом деле не рекомендуется. Всасываясь, она оказывая влияние на электролитный обмен, а за счет образования углекислого газа через некоторое время вызывает еще более активную секрецию желудочного сока в том числе соляной кислоты», - рассказал Вотчицев «Газете.Ru».
Врач добавил, что доморощенное использование соды в виде некоего лечебного средства может привести к тому, что из-за слишком агрессивной щелочной среды пострадают слизистые оболочки или нарушится нормальная микрофлора кожи (если сода используется для ее обработки). Возможными последствиями бездумного применения соды специалист назвал подверженность гастриту или язве желудка, ожоги слизистой оболочки пищевода, желудка.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гастриты входят в число болезней, которым свойственно обостряться осенью.
Николай Вотчицев
Здоровье
врач-невролог, медицинский блогер
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