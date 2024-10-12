Возможен инфаркт: нарколог Холдин назвал кока-колу среди самых вредных средств от похмелья

«При похмельном синдроме это может нарушить работу сердечно-сосудистой системы и привести к инфаркту», - заявил врач о действии напитка.

Нарколог Холдин в разговоре с новостным агентством «Москва» назвал кока-колу среди самых вредных средств от похмелья.Холдин отметил, что кола содержит кофеин, который стимулирует работу сердца и обладает способностью повышать артериальное давление. В связи с этим и повышается риск сердечного приступа в организме, защитные ресурсы которого сильно ослабевают после употребления алкоголя.Эксперт подчеркнул, что при похмелье также очень вредно прибегать к таким средствам как слабоалкогольные коктейли или энергетические напитки. Помимо уже упомянутого кофеина они содержат теофиллин и теобромин – эти вещества могут крайне негативно сказаться на психическом здоровье, предупредил Холдин. Он добавил, что в таких напитках присутствуют дополнительно красители, консерванты, ароматизаторы – последствием их расщепления могут стать нарушения в состоянии органов ЖКТ (прежде всего, желудка и печени).Нарколог посоветовал помнить, что в состоянии похмелья организм очень уязвим – его нужно оберегать от воздействия агрессивных веществ. Врач сообщил, что в соцсетях порой можно встретить такие «рецепты восстановления», которые могут нанести здоровью существенный вред. В частности, он порекомендовал не верить в пользу составов, содержащих жгучий перец. При его приеме человек с похмельем лишь подвергает себя дополнительном риску образования язвы желудка, предостерег эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько полезно в сезон простуд пить чай с имбирем и мятой

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