Возможен инфаркт: нарколог Холдин назвал кока-колу среди самых вредных средств от похмелья

88 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/what-did-i-last-night_11208557.htm#query=hangover&position=10&from_view=search&track=sph&uuid=c73ddab1-1eed-4e0f-bf05-adb540a38f9d
похмелье

Нарколог Виталий Холдин: кока-кола, которую часто пьют при похмелье, может спровоцировать инфаркт.

Нарколог Холдин в разговоре с новостным агентством «Москва» назвал кока-колу среди самых вредных средств от похмелья.

«При похмельном синдроме это может нарушить работу сердечно-сосудистой системы и привести к инфаркту», - заявил врач о действии напитка.

Холдин отметил, что кола содержит кофеин, который стимулирует работу сердца и обладает способностью повышать артериальное давление. В связи с этим и повышается риск сердечного приступа в организме, защитные ресурсы которого сильно ослабевают после употребления алкоголя.

Эксперт подчеркнул, что при похмелье также очень вредно прибегать к таким средствам как слабоалкогольные коктейли или энергетические напитки. Помимо уже упомянутого кофеина они содержат теофиллин и теобромин – эти вещества могут крайне негативно сказаться на психическом здоровье, предупредил Холдин. Он добавил, что в таких напитках присутствуют дополнительно красители, консерванты, ароматизаторы – последствием их расщепления могут стать нарушения в состоянии органов ЖКТ (прежде всего, желудка и печени).

Нарколог посоветовал помнить, что в состоянии похмелья организм очень уязвим – его нужно оберегать от воздействия агрессивных веществ. Врач сообщил, что в соцсетях порой можно встретить такие «рецепты восстановления», которые могут нанести здоровью существенный вред. В частности, он порекомендовал не верить в пользу составов, содержащих жгучий перец. При его приеме человек с похмельем лишь подвергает себя дополнительном риску образования язвы желудка, предостерег эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько полезно в сезон простуд пить чай с имбирем и мятой.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Виталий Холдин
Виталий Холдин
Здоровье
главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области
Читать MedikForum.ru в
«Резкие колебания в ширине сосудов»: нарколог Холдин указал на опасность алкоголя для сердечников
Врач назвал болезни, при которых нельзя купаться
Нарколог Холдин: самая опасная стадия отравления алкоголем грозит отеком мозга
Теги : похмелье, ошибки в лечении, Виталий Холдин