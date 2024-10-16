Прерывистый сон ночью и сонливость днем: врач пояснила, что это может означать
Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала проблемы со здоровьем, из-за которых снижается качество ночного сна и ощущается сильная сонливость днем.
Плохое качество сна ночью обычно наблюдается у людей вместе проблемой повышенной дневной сонливости, из-за которой они могут засыпать, например, в транспорте и на совещаниях, несмотря на посторонние звуки. Поясняя, что это может означать, врач Чернышова рассказала «Москве 24»: такое нарушение сна может возникать при суставных заболеваниях, тревожном расстройстве или апноэ.
Апноэ. Надежда Чернышова напомнила, что в его случае речь идет о нарушении дыхания у спящего человека – в нем возникают паузы с кратковременными остановками дыхания и при этом раздается громкий храп. Человек в такие моменты, как правило, просыпается, и подобные пробуждения возникают в течение ночи неоднократно. Таким образом, качество ночного сна снижается и в виде попыток компенсации его нехватки появляется дневная сонливость. Что характерно для апноэ – страдающие им люди не помнят своих пробуждений ночью.
Проблемы с суставами. Еще одна возможная причина прерывистого сна ночью и сонливости днем. Дискомфорт и боли в суставах не дают погрузиться в глубокий сон – таким образом, организм не получает возможности полноценно отдохнуть.
Тревожное расстройство. По словам Чернышовой, оно тоже может влиять на то, что ночной сон оказывается неглубоким, поверхностным.
«Чтобы решить проблему тревожности, нужно обращаться за помощью к специалисту. Иногда для решения проблемы бывает достаточно приема травяных сборов или изменения ритуала отхода ко сну. Например, могут помогать вечерняя прогулка, теплый, расслабляющий душ, какое-то теплое успокаивающее питье на ночь. Все это может посоветовать доктор», – поделилась специалист.
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Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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