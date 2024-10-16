Прерывистый сон ночью и сонливость днем: врач пояснила, что это может означать

«Чтобы решить проблему тревожности, нужно обращаться за помощью к специалисту. Иногда для решения проблемы бывает достаточно приема травяных сборов или изменения ритуала отхода ко сну. Например, могут помогать вечерняя прогулка, теплый, расслабляющий душ, какое-то теплое успокаивающее питье на ночь. Все это может посоветовать доктор», – поделилась специалист.

Плохое качество сна ночью обычно наблюдается у людей вместе проблемой повышенной дневной сонливости, из-за которой они могут засыпать, например, в транспорте и на совещаниях, несмотря на посторонние звуки. Поясняя, что это может означать, врач Чернышова рассказала «Москве 24»: такое нарушение сна может возникать при суставных заболеваниях, тревожном расстройстве или апноэ.Надежда Чернышова напомнила, что в его случае речь идет о нарушении дыхания у спящего человека – в нем возникают паузы с кратковременными остановками дыхания и при этом раздается громкий храп. Человек в такие моменты, как правило, просыпается, и подобные пробуждения возникают в течение ночи неоднократно. Таким образом, качество ночного сна снижается и в виде попыток компенсации его нехватки появляется дневная сонливость. Что характерно для апноэ – страдающие им люди не помнят своих пробуждений ночью.Еще одна возможная причина прерывистого сна ночью и сонливости днем. Дискомфорт и боли в суставах не дают погрузиться в глубокий сон – таким образом, организм не получает возможности полноценно отдохнуть.По словам Чернышовой, оно тоже может влиять на то, что ночной сон оказывается неглубоким, поверхностным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, полезно ли пить перед сном кефир

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