Врач Белева: пить кефир перед сном полезно не всем

«Кефир является полезным продуктом благодаря своему составу и свойствам. Его употребление может благотворно влиять на организм, в том числе и перед сном», - отметила Белева.

Это улучшает качество сна, поскольку содержащаяся в напитке аминокислота триптофана помогает организму расслабиться и способствует более качественному ночному отдыху;

На состояние пищеварительного тракта, кишечника оказывается полезное воздействие за счет молочнокислых бактерий напитка;

Снижается вероятность ночных пробуждений от голода – этому способствует высокое содержание в кефире белка;

Людям, которые следят за фигурой, кефир помогает избежать переедания и употребления ненужных калорий вечером.

«При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) употреблять кисломолочные напитки не рекомендуется, особенно перед сном. Они повышают кислотность в желудке, это может усугубить симптомы рефлюкса», - уточнила медик.

По поводу употребления кефира перед сном от разных людей можно услышать диаметрально противоположные мнения. Но что об этом говорят врачи? Гастроэнтеролог Эльвира Белева сообщила в беседе с порталом «Чемпионат», что люди, не имеющие проблем со здоровьем, смело могут позволить себе этот кисломолочный напиток поздним вечером – например, в обстоятельствах, когда просыпается голод, но время для плотного приема пищи уже неподходящее.Эксперт указала на плюсы питья кефира на ночь.В то же время врач констатировала: пить кефир перед сном полезно не всем. Его прием, например, противопоказан тем, кто склонен к изжоге, страдает от рефлюксной болезни.Кроме того, добавила Белева, от питья кефира на ночь следует отказаться людям с непереносимостью лактозы, с диареей, острым панкреатитом. Также его употребления нужно избегать при воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, острых кишечных инфекциях – в их случае кефир может усугублять неприятные и болезненные симптомы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как могут вредить организму популярные у россиян супы.

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