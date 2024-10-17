Нефролог Пыриков: питье воды помогает избежать камней в почках. Сколько нужно пить?

«Методы профилактики мочекаменной болезни зависят от состава камней, но есть общие правила. Первое — нужен адекватный питьевой режим, поскольку дефицит жидкости приводит к повышению концентрации солей в моче, образованию кристаллов, а затем и камней», - проинформировал врач.

«Важно выпивать два-три литра воды за день», - уточнил он.

Нефролог Пыриков сообщил в разговоре с «Газетой.Ru», что питье воды является одним из ключевых способов, помогающих избежать камней в почках.Говоря о том, сколько нужно пить воды, Пыриков посоветовал ориентироваться на цвет выделяемой мочи – она должна быть светлой (чуть желтоватой) или прозрачной.Нефролог добавил, что другими мерами защиты почек от возникновения камней являются контроль над количеством употребляемых в пищу соли и мяса (особенно красного), а также белка – не следует употреблять его в количестве более 1,0-1,3 граммов на килограмм веса (за день). Помимо того, нужно активно есть овощи и фрукты, не допускать появления лишнего веса. Также важно избегать мочевых инфекций и подагры – заболевания, часто возникающего из-за пренебрежения правилами здорового питания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему жертвами подагры в России чаще всего оказываются достаточно молодые мужчины.

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