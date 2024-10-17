Нефролог Пыриков: питье воды помогает избежать камней в почках. Сколько нужно пить?
Врач-нефролог Данила Пыриков рассказал о доступных мерах профилактики камней в почках.
Нефролог Пыриков сообщил в разговоре с «Газетой.Ru», что питье воды является одним из ключевых способов, помогающих избежать камней в почках.
«Методы профилактики мочекаменной болезни зависят от состава камней, но есть общие правила. Первое — нужен адекватный питьевой режим, поскольку дефицит жидкости приводит к повышению концентрации солей в моче, образованию кристаллов, а затем и камней», - проинформировал врач.
Говоря о том, сколько нужно пить воды, Пыриков посоветовал ориентироваться на цвет выделяемой мочи – она должна быть светлой (чуть желтоватой) или прозрачной.
«Важно выпивать два-три литра воды за день», - уточнил он.
Нефролог добавил, что другими мерами защиты почек от возникновения камней являются контроль над количеством употребляемых в пищу соли и мяса (особенно красного), а также белка – не следует употреблять его в количестве более 1,0-1,3 граммов на килограмм веса (за день). Помимо того, нужно активно есть овощи и фрукты, не допускать появления лишнего веса. Также важно избегать мочевых инфекций и подагры – заболевания, часто возникающего из-за пренебрежения правилами здорового питания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему жертвами подагры в России чаще всего оказываются достаточно молодые мужчины.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Данила Пыриков
Здоровье
врач-нефролог
Оставить комментарий