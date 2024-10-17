Излишек пуринов: врач Лапа объяснила подверженность мужчин подагре
Врач-терапевт Людмила Лапа: многие мужчины склонны нарушать культуру питания, что в значительной мере повышает риск подагры.
Подагра является хроническим заболеванием, возникающим на фоне нарушенного обмена мочевой кислоты. Соли мочевой кислоты не выводятся из организма своевременно, а накапливаются – зачастую в суставах. Это вызывает их воспаление, отек, деформацию и сильную боль, мешает человеку нормально двигаться, ухудшает качество жизни. Также при подагре могут серьезно страдать почки.
В России по статистике жертвами этого заболевания чаще становятся представители сильного пола. Объясняя подверженность мужчин подагре, врач Лапа отметила в комментарии aif.ru: такую тенденцию объясняет излишек пуринов в их рационе.
«Переедание, лишний вес и употребление в пищу продуктов, богатых пуринами, приводит к развитию подагры у мужчин. Алкоголь, мясо, мясные бульоны богаты пуринами, и при склонности к подагре их нужно исключать. Нужно следить за культурой питания», – сказала врач.
Лапа добавила, что вероятность возникновения подагры также увеличивает употребление продукты питания с долгим сроком хранения. Такие продукты содержат ненужные для организма консерванты, способствующие развитию обменных нарушений, ассоциированных с данной патологией.
Специалист подчеркнула: при появлении симптомов подагры нужно обязательно обращаться к врачу.
Симптомы подагры. Основным признаком является внезапная и сильная боль с воспалением в одном или нескольких суставах.
Другие симптомы:
- Припухлость в пораженном суставе и вокруг него;
- Красная, блестящая кожа над пораженным суставом;
- Зуд и шелушение кожи по мере уменьшения отека;
- Невозможность движения;
- Повышенная чувствительность – даже легкое давление может быть невыносимым.
- Пальцы ног (особенно сустав большого пальца ноги);
- Верхняя часть стопы;
- Лодыжки;
- Колени;
- Пальцы рук;
- Локти.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Людмила Лапа
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врач-терапевт
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