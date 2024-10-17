Излишек пуринов: врач Лапа объяснила подверженность мужчин подагре

«Переедание, лишний вес и употребление в пищу продуктов, богатых пуринами, приводит к развитию подагры у мужчин. Алкоголь, мясо, мясные бульоны богаты пуринами, и при склонности к подагре их нужно исключать. Нужно следить за культурой питания», – сказала врач.

Припухлость в пораженном суставе и вокруг него;

Красная, блестящая кожа над пораженным суставом;

Зуд и шелушение кожи по мере уменьшения отека;

Невозможность движения;

Повышенная чувствительность – даже легкое давление может быть невыносимым.

Пальцы ног (особенно сустав большого пальца ноги);

Верхняя часть стопы;

Лодыжки;

Колени;

Пальцы рук;

Локти.

Подагра является хроническим заболеванием, возникающим на фоне нарушенного обмена мочевой кислоты. Соли мочевой кислоты не выводятся из организма своевременно, а накапливаются – зачастую в суставах. Это вызывает их воспаление, отек, деформацию и сильную боль, мешает человеку нормально двигаться, ухудшает качество жизни. Также при подагре могут серьезно страдать почки.В России по статистике жертвами этого заболевания чаще становятся представители сильного пола. Объясняя подверженность мужчин подагре, врач Лапа отметила в комментарии aif.ru: такую тенденцию объясняет излишек пуринов в их рационе.Лапа добавила, что вероятность возникновения подагры также увеличивает употребление продукты питания с долгим сроком хранения. Такие продукты содержат ненужные для организма консерванты, способствующие развитию обменных нарушений, ассоциированных с данной патологией.Специалист подчеркнула: при появлении симптомов подагры нужно обязательно обращаться к врачу.Основным признаком является внезапная и сильная боль с воспалением в одном или нескольких суставах.Другие симптомы:Какие суставы могут быть поражены при подагре:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при подагре для человека может неожиданно повышаться риск смерти

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