Разрыв бляшки из-за стресса: кардиолог Шугушев объяснил сильное омоложение возраста инфарктов

«Сначала у человека растут бляшки, он их не замечает, потом сильный стресс — из-за этого бляшка рвется и возникает инфаркт», - сказал кардиолог.

«Мужчина после 40 лет уже попадает в зону риска по инфаркту и инсульту», - констатировал врач.

Кардиолог Шугушев объяснил в разговоре с Life.ru, объяснил сильное омоложение возраста инфарктов, произошедшее за последние 20 лет. По словам врача, ключевой причиной того, что сегодня люди 40-45 лет все чаще становятся жертвами сердечных приступов, является то, что «жизнь стала намного более быстрой и стрессовой».Шугушев подчеркнул: стресс крайне негативно отражается на здоровье сердечно-сосудистой системы. Именно под его воздействием во многих случаях происходит разрыв бляшки (образования из холестерина и кальция на внутренней стенке сосуда), которая закупоривает сердечную артерию, не давая крови поступать к сердцу и вызывая тем самым некротическое поражение его ткани.Кроме того, добавил Шугушев, слишком большой нагрузкой для сердца становится непомерное употребление всего вредного – в первую очередь, алкоголя и никотина. Особенно сильно сосуды и сердце страдают у мужчин.По словам Шугушева, мужчинам после 40 лет следует ежегодно проходить чекап у кардиолога – это один из самых эффективных способов предотвратить опасные патологии сердца (и мозга). Женщинам нужно периодически посещать кардиолога после 50. Подобные профилактические обследования очень важны – у сердечно-сосудистых заболеваний часто не бывает предвестников, проинформировал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, нужно ли заниматься лечением , если пульс человека составляет 90-100 ударов в минуту.

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