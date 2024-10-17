Следует лечить? Кардиолог Бокерия объяснила, почему не нужны таблетки при пульсе «под сотню»

«Доктор, у меня пульс 89-90, даже 100 ударов в минуту – как мне лечиться? Лечить это не надо. Пульс от 60 до 100 ударов в минуту в состоянии бодрствования — это нормальный пульс. Только показатели выше считаются тахикардией», - констатировала Бокерия в своем блоге.

Высокий пульс может пугать многих: кажется, что его показатель 90-100 ударов в минуту является признаком сердечно-сосудистого заболевания. Однако считать так – значит, ошибаться, сообщила кардиолог Ольга Бокерия.Врач призналась, что многие ее пациенты, заметив у себя пульс «под сотню», начинают волноваться и спешат узнать, как следует лечить такое «нарушение». Но вот совет опытного кардиолога: нарушением такой пульс, если человек бодрствует и занимается своими обычными делами днем, не является, поэтому в медикаментозной терапии не нуждается – никакие таблетки ему не нужны.Она обратила внимание, что возможны ситуации, когда у человека с более низким пульсом (например, 60-70 ударов в минуту) он вдруг без какой-либо причины «подскакивает» до 90-100. По поводу таких «подскоков» следует проконсультироваться с врачом.По словам Бокерия, если человек не лежит и не отдыхает, а его пульс становится высоким «под сотню», это чаще всего говорит о нетренированном сердце. Такое сердце может начать биться учащенно даже при небольших нагрузках – например, когда человек начинает просто немного быстрее двигаться. В этом случае нужно заниматься кардиотренировками (регулярной ходьбой, танцами, плаванием), чтобы приучать сердце нормально воспринимать необременительную физическую активность.При внезапном повышении пульса и одышке в состоянии покоя нужно обязательно обращаться к кардиологу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в обычной жизни помогает избежать тромбоза

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.