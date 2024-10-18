Врач Агаева: лицам из группы риска в сезон пневмонии нужно избегать скопления людей

Лица старше 65 лет;

Пациенты с хроническими заболеваниями легких (например, с ХОБЛ или бронхиальной астмой);

Сердечники – люди с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, кардиомиопатией;

Больные сахарным диабетом;

Люди с иммунодефицитными состояниями (включая ВИЧ, рак) или получающие иммуносупрессивную терапию.

Врач Агаева рассказала в беседе с RT, для кого заболевание пневмонией может быть наиболее опасным. Люди, подверженные высокому риску развития пневмококковых инфекций, особенно тяжело переносят данное заболевание. На эту опасность в разговоре с RT указала врач Агаева, попутно уточнив, кто входит в такую группу риска.Вот те категории, для которых пневмония особенно опасна:По словам Агаевой, самым эффективным методом защиты от нее является вакцинация против пневмококковых инфекций и вируса гриппа – такая вакцинация считается лучшим способом профилактики именно для лиц с высоким риском развития пневмонии.Также лицам из группы риска рекомендуется избегать мест с массовым скоплением людей, избегать переработок, соблюдать режим труда и отдыха, избегать стрессов, употреблять больше витаминизированных продуктов, овощей и фруктов, чаще мыть руки, проветривать помещения. При первых признаках заболевания необходимо обращаться к врачу.В России наблюдается значительный подъем заболеваемости. Роспотребнадзор подтверждает, что в стране происходит рост заболеваемости пневмонией, отмечая, что основным возбудителем заболевания является микоплазма. Микоплазменная пневмония опасна своими осложнениями на сердце, почки, кишечник.Для пневмоний в целом характерны нарушение работы дыхательной системы, повышение температуры, кашель, одышка. Особенностью микоплазменной пневмонии, которой сейчас заболевают многие россияне, является отсутствие достаточно тяжелого состояния и легочных хрипов, которые наблюдается обычно при бактериальных пневмониях. Люди не понимают, что у них не просто ОРВИ, и остаются на ногах. В большинстве случаев нужно делать компьютерную томографию (КТ), чтобы увидеть характерные изменения в легких.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить бронхит от пневомнии

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