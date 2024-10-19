Врач Малиновская: при проблемах с щитовидной железой часто возникает потеря жизненных сил

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плохое самочувствие

Врач Ольга Малиновская указала на тесную связь состояния щитовидной железой и работы всего организма.

Щитовидная железа выполняет функции по поглощению из крови йода и выработке гормонов на его основе. От того, насколько хорошо осуществляется эта работа, зависит здоровье нервной системы и сердца, напомнила врач Малиновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Медик заметила, что при проблемах с щитовидной железой может возникать заметное ухудшение общего здоровья.

«При неправильной работе этого органа возникает ряд неприятных признаков, причем ухудшение здоровья чувствуется как при повышенной выработке гормонов, так и при их недостатке».

Малиновская рассказала, как проявляется наиболее часто встречающееся нарушение в работе щитовидки – недостаточная выработка гормонов или гипотиреоз. Она обратила внимание: при данной проблеме возникает потеря жизненных сил.

Симптомы гипотиреоза:
  • Сильная слабость;
  • Сонливость;
  • Быстрая утомляемость;
  • Потеря энергетического тонуса,  интереса к жизни;
  • Проблемы с памятью и когнитивными способностями.
Кроме того, могут возникать негативные перемены во внешности – отеки, набор веса, сухость кожи, ломкость ногтей, обильная потеря волос.

«Приводить к гипотиреозу могут разные болезни. Наиболее часто встречается аутоиммунный тиреоидит, при котором сам организм начинает разрушать клетки щитовидной железы», - проинформировала Ольга Малиновская.

Говоря о проблеме избыточного выделения гормонов –  гипертиреозе – врач уточнила, что на него могут указывать повышенная эмоциональность, учащенное сердцебиение, излишняя потливость, снижение веса. Как правило, нарушение возникает  из-за Базедовой болезни – предотвратить ее появление помогают продукты, богатые йодом.

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Ольга Малиновская
Ольга Малиновская
Здоровье
глава меддепартамента сети лабораторий KDL
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