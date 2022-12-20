Названы опасные симптомы недостатка гормонов щитовидной железы
Сбой в производстве гормонов щитовидной железы, сказывается на самочувствии людей, предупредила в интервью врач Ольга Малиновская.
Врач Малиновская напомнила, что щитовидная железа ответственна за выработку тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) – гормонов, имеющих большое значение для функционирования человеческого организма. В частности, от их содержания в крови зависят психика, обмен веществ, репродуктивная система.
Когда возникает проблема недостатка гормонов щитовидной железы, медики говорят о таком состоянии как гипотиреоз.
Ольга Малиновская отметила, что развитие гипотиреоза бывает связано с наличием проблем со здоровьем, в том числе весьма опасных.
«Чаще всего гипотиреоз возникает на фоне проблем с иммунной системой. В группе риска также люди старше 60 лет, те, у кого в семье были проблемы с щитовидкой у близких родственников, а также люди, у которых были другие нарушения в работе этой железы. Диабет, целиакия, избыточный вес еще сильнее повышают вероятность столкнуться с гипотиреозом», - рассказала специалист «Мосленте».
Также Малиновская сообщила, по каким симптомам можно определить недостаток гормонов щитовидной железы.
- Сильная усталость, упадок сил.
- Быстрый набор веса.
- Депрессия.
- Повышенная зябкость, патологическое ощущение холода.
- Проблемы с памятью.
- Обильное выпадение волос.
- Бессонница.
- Нарушения менструального цикла у женщин.
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Ольга Малиновская
Здоровье
руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий
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