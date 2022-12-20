Названы опасные симптомы недостатка гормонов щитовидной железы

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Сбой в производстве гормонов щитовидной железы, сказывается на самочувствии людей, предупредила в интервью врач Ольга Малиновская.

Врач Малиновская напомнила, что щитовидная железа ответственна за выработку тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) – гормонов, имеющих большое значение для функционирования человеческого организма. В частности, от их содержания в крови зависят психика, обмен веществ, репродуктивная система.

Когда возникает проблема недостатка гормонов щитовидной железы, медики говорят о таком состоянии как гипотиреоз.
Ольга Малиновская отметила, что развитие гипотиреоза бывает связано с наличием проблем со здоровьем, в том числе весьма опасных.

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«Чаще всего гипотиреоз возникает на фоне проблем с иммунной системой. В группе риска также люди старше 60 лет, те, у кого в семье были проблемы с щитовидкой у близких родственников, а также люди, у которых были другие нарушения в работе этой железы. Диабет, целиакия, избыточный вес еще сильнее повышают вероятность столкнуться с гипотиреозом», - рассказала специалист «Мосленте».

Также Малиновская сообщила, по каким симптомам можно определить недостаток гормонов щитовидной железы.
  • Сильная усталость, упадок сил.
  • Быстрый набор веса.
  • Депрессия.
  • Повышенная зябкость, патологическое ощущение холода.
  • Проблемы с памятью.
  • Обильное выпадение волос.
  • Бессонница.
  • Нарушения менструального цикла у женщин.
Эксперт посоветовала, заметив данные симптомы, проконсультироваться с врачом о возможности обследования железы. Малиновская объяснила, что запущенный, не леченый гипотиреоз чреват опасными последствиями в виде нарушений сердечно-сосудистого свойства, бесплодия.

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Ольга Малиновская
Ольга Малиновская
Здоровье
руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий
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