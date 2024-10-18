Врач Панина: ожирение может стать причиной воспаления печени, цирроза и рака. Что еще губит орган?

«Ожирение — это благоприятный фон для развития целого ряда болезней, в том числе рака. Откладываясь в клетках печени, жир повреждает их. Это может стать причиной не только воспаления органа, но и цирроза», - предупредила гастроэнтеролог.

«Помните, что безвредных дозировок алкоголя для этого органа не существует. Токсичными считаются дозы более 40 граммов эталона для мужчин и более 20 граммов – для женщин», - уточнила специалист.

Врач Панина напомнила в беседе с «Газетой.Ru»: печень в человеческом теле выполняет ряд жизненно важных функций: в частности, она обеспечивает организму защиту от токсинов, является хранилищем витаминов и железа, вырабатывает желчь и участвует в процессе пищеварения. Все это является веской причиной беречь орган, однако зачастую люди губят собственную печень вредными привычками и пристрастиями, отметила специалист.В частности, печен страдает из-за последствий нездорового питания – особенно на регулярной основе. Таким последствием, например, является ожирение. По словам Паниной: ожирение человека может стать причиной воспаления печени, цирроза и рака этого органа.Говоря о других вредных для печени пищевых привычках, Наталья Панина занесла в «черный список» высокое содержание фруктозы в рационе, которую люди часто получают из подсластителей в неалкогольных напитках, а также постоянное поедание продуктов, богатых простыми углеводами, насыщенными животными жирами и трансжирами. Результатом пристрастия к такой еде становится повышение «плохого» холестерина, который губит не только сердечно-сосудистую систему, но опасен и для печени, подчеркнула медик.Кроме того, добавила Панина, здоровье печени разрушается из-за бесконтрольного использования лекарств, БАДов, витаминов – их неадекватный, не согласованный с врачом прием чреват развитием токсического гепатита. Назначать любые препараты должен только врач, подчеркнула она.Также врач выделила токсичное воздействие на печень употребляемого многими алкоголя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему инфаркты и инсульты все чаще стали возникать у людей в возрасте 40-45 лет

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